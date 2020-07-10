مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة مواجهات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية في البطولة التي ستستأنف خلال الشهر المقبل بعد أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويواجه الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد الفائز من مواجهة يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (المواجهة 1)، ويلاقي لايبزيغ الألماني أتلتيكو مدريد الإسباني (المواجهة 2).

وسيواجه الفائز من مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الفائز من مباراة بايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي (3)، في حين سيقابل أتلانتا الإيطالي باريس سان جيرمان الفرنسي (4).

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة بين الفائزين من المواجهتين 1و3، في وقت تجمع فيه المباراة الثانية الفائز من المواجهتين 2 و4.

وتستكمل المسابقة بداية من 7 أغسطس/آب المقبل باستكمال مواجهات ثمن النهائي، بعد أشهر من تعليق منافسات البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

فريال مدريد يسافر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد"، وخسر الملكي ذهابا في "البرنابيو" 1-2.

أما برشلونة فسيستضيف نابولي إيابا في "الكامب نو"، وانتهت مباراة الذهاب في إيطاليا 1-1.

وأعلن تشلسي أن لقاءه مع مضيفه بايرن ميونيخ سيكون بملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري. وكان البايرن فاز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق الإنجليزي في فبراير/شباط الماضي.

في حين يستضيف يوفنتوس ليون في إيطاليا، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

وبمجرد الانتهاء من المباريات المتبقية في ثمن النهائي، ستقام الأدوار النهائية لدوري الأبطال بنظام البطولة المجمعة بدءا من الدور ربع النهائي وحتى الدور النهائي، حيث يقام كل دور من مباراة واحدة.

وتستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة الأدوار النهائية للبطولة القارية على مدى 11 يوما خلال الفترة من 12 حتى 23 أغسطس/آب القادم.