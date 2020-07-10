مانشستر يونايتد لا يتوقف عن الفوز

تلاعب فريق مانشستر يونايتد بمضيفه أستون فيلا بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة بسهولة في المرحلة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في البطولة، إلى 58 نقطة في المركز الخامس، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة خلف تشلسي صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز قبل الأخير، ليزداد موقفه تعقيدا في ظل صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة).

وسجل ثلاثية "المانيو" برونو فيرنانديز (27 من ركلة جزاء)، وميسون غرينوود في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وبول بوغبا (58).

وفي مباراتين أخريين جرتا الخميس، تعادل توتنهام مع مضيفه بورنموث من دون أهداف، كما تعادل إيفرتون وضيفه ساوثهامبتون 1-1.