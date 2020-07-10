قرار اليويفا بشأن مباريات إياب ثمن نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستلعب في معاقل الفرق ومن دون جمهور.

وتستكمل المسابقة القارية الأم في أغسطس/آب، بعد أشهر من تعليق منافسات البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

فريال مدريد يسافر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد"، وخسر الملكي ذهابا في "البرنابيو" 1-2.

أما برشلونة فسيستضيف نابولي إيابا في "الكامب نو"، وانتهت مباراة الذهاب في إيطاليا 1-1.

وأعلن تشلسي أن لقاءه مع مضيفه بايرن ميونيخ سيكون بملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

وكان البايرن فاز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق الإنجليزي في فبراير/شباط الماضي.

في حين يستضيف يوفنتوس ليون في إيطاليا، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

وأكد "اليويفا" -في بيان- أنه سيواصل مراقبة الوضع ويحتفظ بالحق في إعادة تعيين أي من مباريات إياب دور الـ16 في الملاعب المضيفة للأدوار النهائية للبطولة في حالة وقوع أحداث جديدة تجعل من المستحيل لعب مباراة أو أكثر في الملاعب الأصلية.

وبمجرد الانتهاء من المباريات المتبقية في دور الـ16 مباراة، ستقام الأدوار النهائية لدوري الأبطال بنظام البطولة المجمعة بدءا من دور الثمانية وحتى الدور النهائي، حيث يقام كل دور من مباراة واحدة.

وتستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة الأدوار النهائية للبطولة القارية على مدى 11 يوما خلال الفترة من 12 حتى 23 أغسطس/آب القادم.

وتجرى قرعة الأدوار المقبلة للمسابقة في مدينة نيون السويسرية غدا الجمعة، فيما أعلنت اللجنة التنفيذية ليويفا في وقت سابق انطلاق مرحلة المجموعات للنسخة القادمة للبطولة في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.