ضربة لريال مدريد في الليغا وغوارديولا يصفه بملك أبطال أوروبا

تعرض فريق ريال مدريد لضربة قد تؤثر عليه سلبيا في المباريات القادمة للدوري الإسباني، في حين أثنى عليه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ووصفه بملك دوري أبطال أوروبا قبل لقائهما المرتقب بالبطولة.

وسيغيب مارسيلو مدافع ريال مدريد على الأرجح حتى نهاية الموسم بعد إصابته في الفخذ، حيث أكد النادي في بيان اليوم الجمعة إصابة اللاعب البرازيلي دون تحديد موعد لعودته رغم أن صحيفة ماركا الإسبانية قالت إن مارسيلو سيغيب لثلاثة أسابيع.

وأضاف التقرير أن مارسيلو (32 عاما) سيغيب عن آخر أربع مباريات لريال مدريد في الدوري أمام ألافيس اليوم الجمعة وغرناطة وفياريال وليغانيس، لكنه سيعود في الوقت المناسب لمباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مستضيفه مانشستر سيتي يوم 7 أغسطس/آب المقبل.

ويتفوق ريال مدريد، الساعي للتتويج بأول ألقابه في الدوري الإسباني منذ 2017، بنقطة واحدة في الصدارة على برشلونة الثاني ويمكنه توسيع الفارق إلى أربع نقاط حال فوزه على ضيفه ألافيس المتعثر.

ملك دوري أبطال أوروبا

ومن ناحية أخرى، دعا بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة فريقه إلى عدم التفكير في مواجهة محتملة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس لأن فقدان التركيز أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر قد يكلفه الخروج من البطولة.

وتفوق سيتي على ريال مدريد ذهابا 2-1، وستقام مباراة العودة في ملعب الاتحاد، وقد يواجه زملاء كريستيانو رونالدو في دور الثمانية إذا نجح الفريقان في التقدم لهذا الدور.

ويتأخر الفريق الإيطالي 1-صفر منذ مباراة الذهاب أمام أولمبيك ليون في فرنسا.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون "لا يوجد في هذا المكان من يعرف ريال مدريد أكثر مني. إنه الفريق المهيمن على ألقاب دوري الأبطال، ويتعين أن نكون في كامل التركيز أمامه".

وأضاف "نفكر في مباراة ريال. لو فكرنا في المباراة التالية فإن ملك هذه البطولة سيطيح بنا".