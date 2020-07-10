الزمالك نادي القرن الحقيقي بوزارة التموين المصرية.. وجماهير الاهلي ترد بطريقتها

أثارت المفاجأة التي كشفها رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور بأنه سجل حق الملكية الفكرية لناديه بلقب "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتظر الجميع أن تكون المفاجأة إعلانه عن صفقة مدوية، لكن منصور قال في تسجيل مصور بثه مساء الخميس على موقعه الرسمي على يوتيوب إنه سجّل العلامة التجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ليكون ناديه صاحب الحقوق الحصرية للقب "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" ملكا لنادي الزمالك فقط، محذرا غريمه نادي الأهلي من استخدام لقب نادي القرن مرة أخرى.

وأعلن منصور أن التاسع من الشهر الجاري هو يوم الاحتفال السنوي بلقب نادي القرن الحقيقي للزمالك.

وكان الاتحاد الأريقي لكرة القدم (كاف)، منح الأهلي لقب نادي القرن العشرين عام 2000، يليه في الترتيب الزمالك الذي يدعي أنه أحق باللقب لأنه فاز ببطولات أكثر من الأهلي، وهو ما أثار صراعا احتدم في السنوات الأخيرة.

وبعد ساعات قليلة من نشر الفيديو، أصبح #مرتضي_منصور و#نادي_التموين_الحقيقي و#الزمالك_فضيحه__القرن هو الوسم الأكثر انتشار في مصر، وسط سيول من السخرية لجماهير الأهلي من أن منصور سجّل ذلك اللقب في وزارة مختصة بالسلع والمواد التموينية.

أي خد يقدر يروح بـ ١١٧ جنيه يكتب أي حاجة بإسمه ويسميها علامة تجارية.. كنت منتظر مفاجأة بجد بس اللي بيحصل دا استخفاف بكل الناس وعيب في حق الزمالك.. وتجييش الناس دا هو اللي بيعمل فتنة، كويس إن إعلام المصريين رفضوا إذاعة التهريج دا.#الزمالك_فضيحة_القرن

#zamalek_century_club pic.twitter.com/y6IR8aB1C6 — محمد الجارحي (@MGar7ey) July 10, 2020

و في الحاله دي هيضيفولهم نقاط العيش علي نقاط الدوري يمكن يضمنوا المركز التاني

وكده هيبقوا 12 دوري و 3 سكر و 2 زيت و 8 ارغفه وكله بالحلال باذن الله 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂#نادي_التموين_الحقيقي pic.twitter.com/reFTBcuKzz — ⲀⲎⲘⲈⲆ ⲎⲀⲘⲆⲨ 🇪🇬🦅🔴 (@ahmed_D_hamdy) July 10, 2020

#مرتضي_منصور

اول صفقات الزمالك التعاقد مع محمود سمنة ..الله يخربيتكو مش عارف انام من الضحك pic.twitter.com/DSySDqyBtz — ahmed17 (@Ahmed7121974) July 10, 2020