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التعاقد مع زيدان ورونالدو.. خطة طموحة لرجل أعمال فرنسي تونسي يسعى لشراء نادي مارسيليا

عجرودي يريد جمع زيدان ورونالدو في مارسيليا كما كانا في ريال مدريد (رويترز)
عجرودي يريد جمع زيدان ورونالدو في مارسيليا كما كانا في ريال مدريد (رويترز)
10/7/2020

كشف رجل الأعمال محمد عياشي عجرودي في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن خطته الطموحة لنادي أولمبيك مارسيليا الذي يسعى لشرائه، حيث يريد التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال عجرودي، وهو رجل أعمال فرنسي تونسي يبلغ 68 عاما، للصحيفة إنه يحب رونالدو لأنه يجسد الاحترام والانضباط، مشيرا إلى أنه يحلم بأن يرى النجم البرتغالي يرتدي قميص فريق مارسيليا.

وأضاف أنه بالنسبة للجانب التدريبي لمشروعه للارتقاء بالنادي الفرنسي العريق، فإنه لا يستبعد عودة زيدان للمكان الذي ولد فيه وهو مدينة مارسيليا الفرنسية وتدريب فريقها.

 

المصدر : ماركا

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