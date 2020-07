700 هدف في مسيرة ميسي.. ساحر عاشق لهز الشباك

عشية يوم ميلاده 33 الأسبوع الماضي، أخفق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في هز شباك مرمى سيلتا فيغو وإهداء نفسه الهدف 700 في مسيرته مع فريقه ومنتخب بلاده، لكنها كانت مسألة أيام حتىى يصل لهذا الرقم الكبير.

فأمام أتلتيكو مدريد أمس، سجل "البولغا" هذا الهدف من ركلة جزاء ساحرة، ليكون الهدف 630 بقميص البرسا منذ أول أهدافه في 1 مايو/أيار 2005 في مرمى ألباسيتي، وبات يبتعد بفارق 13 هدفا عن الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة بيليه، الذي سجل 643 هدفا سجلها بقميص فريقه سانتوس، وهو الرقم الذي بقي صامدا 50 عاما، ويقترب "ساحر روساريو" من تحطيمه.

Paneka against the best GK in the league only Messi 🐐 things #Messi700 pic.twitter.com/gnCjlel0Ee

