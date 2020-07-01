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700 هدف في مسيرة ميسي.. ساحر عاشق لهز الشباك

ميسي يسجل هدفه رقم 700 في مسيرته (رويترز)
ميسي يسجل هدفه رقم 700 في مسيرته (رويترز)
1/7/2020

عشية يوم ميلاده 33 الأسبوع الماضي، أخفق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في هز شباك مرمى سيلتا فيغو وإهداء نفسه الهدف 700 في مسيرته مع فريقه ومنتخب بلاده، لكنها كانت مسألة أيام حتىى يصل لهذا الرقم الكبير.

فأمام أتلتيكو مدريد أمس، سجل "البولغا" هذا الهدف من ركلة جزاء ساحرة، ليكون الهدف 630 بقميص البرسا منذ أول أهدافه في 1 مايو/أيار 2005 في مرمى ألباسيتي، وبات يبتعد بفارق 13 هدفا عن الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة بيليه، الذي سجل 643 هدفا سجلها بقميص فريقه سانتوس، وهو الرقم الذي بقي صامدا 50 عاما، ويقترب "ساحر روساريو" من تحطيمه.

أهداف ميسي الـ700 سجلت في 862 مباراة، بينها 70 بقميص منتخب التانغو، في 138 مباراة.

وتوزعت أهداف ميسي -الذي فاز بـ26 لقبا و6 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم- بقميص البرسا:441 هدفا في الليغا، و114 هدفا في دوري الأبطال، و53 في كأس الملك، و14 في السوبر الإسباني، و5 في مونديال الأندية، و3 في السوبر الأوروبي.

وكان ميسي حطم رقم الإسباني تيلمو زارا كهداف تاريخي لليغا في 2014، علما أن قائد منتخب الأرجنتين سجل أهدافه الـ441 في الليغا في 480 مباراة، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من 20 هدفا في 12 موسما متتاليا في البطولة الإسبانية، كما تجاوز غابرييل باتيستوتا كهداف تاريخي للمنتخب الأرجنتيني (54 هدفا) في 2016.

ويحلق ميسي هذا الموسم في صدارة ترتيب هدافي الليغا بـ22 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ملاحقه المباشر.

وفي حال فاز ميسي بلقب "البيتشيتشي" سيكون حصل على جائزة هداف الليغا للمرة السابعة في مسيرته، متجاوزا الإسباني زارا، الذي أطلق اسمه على الجائزة، والذي فاز بها 6 مرات من قبل.

وبمقارنة بسيطة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وغريمه التقليدي، يظهر أن ميسي وصل لهدفه رقم 700 في 112 مباراة أقل من "الدون"، الذي سجل هدفه رقم 700 في 973 مباراة.

وللتفصيل أكثر في أهداف ميسي، يتبين لنا أنه سجل:

  •  583 هدفا بقدمه اليسرى
  •  91 هدفا بقدمه اليمنى
  •   24 هدفا برأسه
  •  هدف باليد
  • هدف بالصدر

أما أهدافه المئوية فجاءت على الشكل التالي:

  • 29 سبتمبر/أيلول 2009: هدفه رقم 100 أمام دينامو كييف في مباراته 211.
  • 17 أغسطس/آب 2011: هدفه رقم 200 في مرمى ريال مدريد في مباراته 333.
  • 27 أكتوبر/تشرين الأول 2012: هدفه رقم 300 في مرمى رايو فاييكانو في مباراته 414.
  •  27 سبتمبر/أيلول 2014: هدفه رقم 400 في مرمى غرناطة في مباراته 525.
  • 17 أبريل/نيسان 2014: هدفه رقم 500 في مرمى فالنسيا في مباراته 631.
  • 4 مارس/آذار 2018: هدفه رقم 600 في مرمى أتلتيكو مدريد في مباراته 747.
  • 30 يونيو/حزيران 2020: هدفه رقم 700 في مرمى أتلتيكو مدريد في مباراته 862.
المصدر : مواقع إلكترونية

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