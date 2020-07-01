700 هدف في مسيرة ميسي.. ساحر عاشق لهز الشباك

عشية يوم ميلاده 33 الأسبوع الماضي، أخفق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في هز شباك مرمى سيلتا فيغو وإهداء نفسه الهدف 700 في مسيرته مع فريقه ومنتخب بلاده، لكنها كانت مسألة أيام حتىى يصل لهذا الرقم الكبير.

فأمام أتلتيكو مدريد أمس، سجل "البولغا" هذا الهدف من ركلة جزاء ساحرة، ليكون الهدف 630 بقميص البرسا منذ أول أهدافه في 1 مايو/أيار 2005 في مرمى ألباسيتي، وبات يبتعد بفارق 13 هدفا عن الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة بيليه، الذي سجل 643 هدفا سجلها بقميص فريقه سانتوس، وهو الرقم الذي بقي صامدا 50 عاما، ويقترب "ساحر روساريو" من تحطيمه.

Paneka against the best GK in the league only Messi 🐐 things #Messi700 pic.twitter.com/gnCjlel0Ee — Magisterial Messi (@MessiLiio) June 30, 2020

أهداف ميسي الـ700 سجلت في 862 مباراة، بينها 70 بقميص منتخب التانغو، في 138 مباراة.

وتوزعت أهداف ميسي -الذي فاز بـ26 لقبا و6 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم- بقميص البرسا:441 هدفا في الليغا، و114 هدفا في دوري الأبطال، و53 في كأس الملك، و14 في السوبر الإسباني، و5 في مونديال الأندية، و3 في السوبر الأوروبي.

وكان ميسي حطم رقم الإسباني تيلمو زارا كهداف تاريخي لليغا في 2014، علما أن قائد منتخب الأرجنتين سجل أهدافه الـ441 في الليغا في 480 مباراة، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من 20 هدفا في 12 موسما متتاليا في البطولة الإسبانية، كما تجاوز غابرييل باتيستوتا كهداف تاريخي للمنتخب الأرجنتيني (54 هدفا) في 2016.

Messi’s 7️⃣0️⃣0️⃣ career goals per season: 01 ⚽ 2004-05

10 ⚽ 2005-06

21 ⚽ 2006-07

19 ⚽ 2007-08

41 ⚽ 2008-09

48 ⚽ 2009-10

57 ⚽ 2010-11

82 ⚽ 2011-12

69 ⚽ 2012-13

48 ⚽ 2013-14

62 ⚽ 2014-15

50 ⚽ 2015-16

57 ⚽ 2016-17

52 ⚽ 2017-18

54 ⚽ 2018-19

29 ⚽ 2019-20 💥#Messi700 pic.twitter.com/QkXFjcetto — #MESSI700 (@MessiStats_) June 30, 2020

ويحلق ميسي هذا الموسم في صدارة ترتيب هدافي الليغا بـ22 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ملاحقه المباشر.

وفي حال فاز ميسي بلقب "البيتشيتشي" سيكون حصل على جائزة هداف الليغا للمرة السابعة في مسيرته، متجاوزا الإسباني زارا، الذي أطلق اسمه على الجائزة، والذي فاز بها 6 مرات من قبل.

وبمقارنة بسيطة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وغريمه التقليدي، يظهر أن ميسي وصل لهدفه رقم 700 في 112 مباراة أقل من "الدون"، الذي سجل هدفه رقم 700 في 973 مباراة.

وللتفصيل أكثر في أهداف ميسي، يتبين لنا أنه سجل:

583 هدفا بقدمه اليسرى

91 هدفا بقدمه اليمنى

24 هدفا برأسه

هدف باليد

هدف بالصدر

أما أهدافه المئوية فجاءت على الشكل التالي: