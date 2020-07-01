هل يصبح مارادونا مدربا للمنتخب الإسباني؟

وافق النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا على قيادة المنتخب الإسباني لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وحتى كأس العالم 2022 في قطر، وفقا لمرشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال المرشح أنطونيو توريس إنه حصل على موافقة مارادونا لقيادة المنتخب الإسباني بعد تواصله مع عدد من المقربين من الأسطورة الأرجنتيني.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن توريس قوله إن مارادونا أفضل لاعب على مرّ العصور، ومعرفته باللعبة الأكثر شعبية في العالم لا يمكن أن ينافسه فيها أحد.

وربط توريس تحقيق هذا الوعد بوصوله إلى رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم المقررة في 17 أغسطس/آب المقبل، علما أنه ينافس الرئيس الحالي للاتحاد لويس روبياليس.

وخاض توريس الانتخابات السابقة لرئاسة الاتحاد عام 2018، وخسر أمام روبياليس الذي يتوقع أن يفوز بانتخابات الشهر المقبل، خاصة بعد انسحاب منافسه الرئيسي الحارس إيكر كاسياس.

وكان توريس لاعبا سابقا في الدرجة الثانية الإسبانية، وخاض تجربة في التحكيم، ويقول إن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم جاء بعد حصوله على دعم 15% من أعضاء الاتحاد، الذي يضم 140 عضوا.