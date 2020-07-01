معضلة غريزمان.. نجم مع الأتلتي ومنبوذ مع سيتين

للمباراة الثانية على التوالي، يُبقي مدرب برشلونة كيكي سيتين اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان على دكة البدلاء، والأنكى أن يشركه أمس في مواجهة أتلتيكو مدريد فريقه السابق في الدقيقة الأخيرة من المباراة، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وتكشف الأرقام أنه منذ 2016، لم يجلس "غريزو" مباراتين متتاليتين في الليغا سوى مرة واحدة مع أتلتيكو، وتضيف الأرقام أن اللاعب في 2020 لم يسجل أي هدف خلال 15 مباراة، وصنع هدفا واحدا، ولعب 983 دقيقة.

فعندما سجل ساؤول نيغيز هدف التعادل للأتلتي من ركلة جزاء في الدقيقة 63، شخصت الأنظار إلى سيتين ودكة بدلاء الفريق، إذ توقع الجميع الإشراك السريع لغريزمان والشاب أنسو فاتي لتنشيط الفريق الكتالوني، واستدراك نتيجة المباراة، قبل أن تُهدر نقطتين جديدتين ويبتعد لقب الليغا أكثر.

ولكن جماهير الفريق الذي كان بأمس الحاجة لهدف انتظرت كثيرا حتى الدقيقة 85، عندما أشرك سيتين أنسو فاتي مكان سيرجيو بوسكيتس، والأغرب كان إشراك غريزمان مكان التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 90.

هذا التصرف غير المفهوم من المدرب المخضرم أكد ما يقوله الخبراء أن سيتين لا يعرف كيفية التعامل مع مسار المباراة في حال تأخر في النتيجة، وليست لديه القدرة على تغيير الخطط بسرعة، ومحاولة تعديل الأوتار.

والأغرب مما تقدم كان جوابه عن سؤال عدم إشراك اللاعب الذي دفع البرسا 120 مليون يورو لاستقدامه من "الروخيبلانكوس" الموسم الماضي، فقال "إشراكه في المباريات يزعزع وضعية الفريق".

وكلام سيتين هذا يعني أنه فقد ثقته في الدولي الفرنسي، خاصة أنه أشركه 9 دقائق في مباراة سيلتا فيغو الأسبوع الماضي، التي انتهت بالتعادل 2-2.

فاللاعب الذي كان واحدا من الأفضل في العالم، وهداف أتلتيكو مدريد، وأسهم في فوز منتخب بلاده بمونديال روسيا 2018، وسجل 8 أهداف في الليغا، و14 في مختلف المسابقات بقميص البلوغرانا؛ تحوّل مع سيتين إلى عبء على الفريق، وألقى الشكوك حول مستقبله في الكامب نو.

هذه المعضلة دفعت بدييغو سيميوني مدرب غريزمان السابق للقول "لا أجد كلاما للتعليق" على وضع غريزمان في البرسا، ورغم أنه رفض قول المزيد فإن تعابير وجهه خلال المقابلة مع قناة "موفيستار بلس" الإسبانية كشفت عن الكثير من الاستياء والحسرة تجاه اللاعب الذي كان نجم فريق سيميوني الأول وهدافه.

ولم يقتصر الأمر على كرة القدم، فقد امتد لعائلة "غريزو"، وردا على كلام سيتين الذي قال فيه إنه سيتحدث مع غريزمان، ولكنه لن يعتذر له؛ نشر والد الدولي الفرنسي صورة لتصريحات سيتين على حسابه في إنستغرام معلقا "حتى تستطيع الحديث عليك أن تكون حاملا مفاتيح الشاحنة وأنت بكل بساطة مجرد راكب".

بدوره، غرد تيو شقيق أنطوان على حسابه في تويتر مهاجما سيتين من دون أن يسميه: "دقيقتان، جديا أريد البكاء".