مسعود غير سعيد.. أرتيتا يشيد بإمكانيات أوزيل ويستبعده من المباريات

يتفهم ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال شعور صانع اللعب الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل بالإحباط بسبب عدم مشاركته منذ استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه قال إنه يختار اللاعبين بناء على مستواهم.

وخرج أوزيل من تشكيلة أرسنال خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي، في حين جلس كبديل ولم يشترك أمام برايتون آند هوف ألبيون وساوثهامبتون رغم السماح بإجراء خمسة تغييرات لكل فريق.

وغاب أوزيل عن الفوز 2-1 على شيفيلد يونايتد في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد بسبب إصابة في الظهر، وتحوم شكوك حول جاهزيته لمواجهة نوريتش سيتي اليوم الأربعاء.

وقال أرتيتا "أعتقد أنه غير سعيد لأنه لا يلعب. لكن في ظل أنه تعرض لإصابة يجب أن ننتظر ونرى كيف ستكون حالته".

وأضاف "أتوقع من اللاعب الذي لا يشارك أن يشعر بالألم والإحباط. أريد أن يكون كل لاعبي فريقي في قمة مستواهم ولديهم القدرة على اللعب ومساعدة التشكيلة بأكبر قدر ممكن.. هذا هدفي الوحيد".

وأكد أرتيتا لاعب أرسنال السابق أنه يدرك تماما ما يستطيع أوزيل أن يقدمه حيث لعب إلى جواره سابقا لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف المدرب "أعتقد أن مسعود يملك إمكانيات خاصة، فهو لاعب رائع في مركزه. ماذا يجيد وما يمكن أن يقدمه للفريق؟ لا أعتقد أن الأمور تغيرت كثيرا".