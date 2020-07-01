مسحة وعودة للتدريبات.. الزمالك يمهد للتراجع عن قرار مقاطعة الدوري المصري

أعلن نادي الزمالك أن لاعبيه سيخضعون لفحوص الكشف عن فيروس كورونا، في خطوة قد تسبق تراجع الفريق عن قرار مقاطعة مباريات الدوري المصري لكرة القدم.

وقال النادي في بيان بموقعه على الإنترنت إن اجتماع مجلس إدارته اليوم الأربعاء خرج بعدد من القرارات من بينها "إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا غدا الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد كرة القدم المصري. واستئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءا من غد الخميس. والدخول في معسكر مغلق لمدة 15 يوما في برج العرب بالإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون".

وأضاف النادي "تنازل لاعبو الفريق الأول بالنادي عن 50%من مستحقاتهم عن الشهور الـ٤ الماضية بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها".

كما قال الزمالك إن لاعبيه سيدخلون في معسكر تدريبي مغلق خارج البلاد لمدة ١٠ أيام استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) أعلن أمس الثلاثاء إقامة الدور نصف النهائي ونهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة في الكاميرون على الأرجح في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتوقف الدوري المصري الممتاز منذ مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراة بينما يتصدر غريمه التقليدي الأهلي الترتيب ولديه 49 نقطة من 17 مباراة.

وحصلت أندية الدوري المصري على الضوء الأخضر من الحكومة الشهر الماضي لاستئناف التدريبات مع خضوع لاعبيها لفحوص فيروس كورونا.

ورفض الزمالك القرار، وقال الأسبوع الماضي إنه لن يستكمل المسابقة. ومن المنتظر استئناف المسابقة في نهاية الشهر الحالي أو بداية أغسطس/آب.