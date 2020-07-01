شاهد.. هدف مميز لرونالدو يعزز موقع يوفنتوس في الصدارة

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي يوفنتوس لفوز جديد على مضيفه جنوى 3-1 أعاد فارق النقاط الأربع بين نادي السيدة العجوز وملاحقه لاتسيو في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب ماراتسي انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم أحكم يوفنتوس قبضته على الشوط الثاني ليحسم اللقاء بثلاثية.

وتقدم الأرجنتيني باولو ديبالا بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 50، وبعد ست دقائق فقط أضاف رونالدو الهدف الثاني بطريقة مميزة.

وأكد البرازيلي دوغلاس كوستا فوز يوفنتوس بهدف ثالث سجله في الدقيقة 73، لكن بعد ثلاث دقائق فقط رد أندريا بينامونتي بالهدف الوحيد لجنوى.

ورفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق أربع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، في حين توقف رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.