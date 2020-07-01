شاهد.. هدف مميز لرونالدو يعزز موقع يوفنتوس في الصدارة

لاعبون زاملوا اثنين من أفضل اللاعبين الذين مروا بتاريخ كرة القدم وسيطروا وسطّروا تاريخا في المستديرة الساحرة، فاستحقوا لقب "المحظوظين" الذين ستخلد الجماهير أسماءهم.
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي يوفنتوس لفوز جديد على مضيفه جنوى 3-1 أعاد فارق النقاط الأربع بين نادي السيدة العجوز وملاحقه لاتسيو في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب ماراتسي انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم أحكم يوفنتوس قبضته على الشوط الثاني ليحسم اللقاء بثلاثية.
وتقدم الأرجنتيني باولو ديبالا بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 50، وبعد ست دقائق فقط أضاف رونالدو الهدف الثاني بطريقة مميزة.
El gol de Cristiano es tan espectacular, que deja al narrador sin palabras. 😶#SerieA #Cristiano #Juventus pic.twitter.com/hVn7D55vzi
— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 30, 2020
وأكد البرازيلي دوغلاس كوستا فوز يوفنتوس بهدف ثالث سجله في الدقيقة 73، لكن بعد ثلاث دقائق فقط رد أندريا بينامونتي بالهدف الوحيد لجنوى.
ورفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق أربع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، في حين توقف رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.