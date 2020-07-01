سداسية تبقي إنتر في سباق التتويج بالدوري الإيطالي

واصل إنتر مطاردة يوفنتوس ولاتسيو في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه الكاسح 6-صفر على ضيفه بريشيا اليوم الأربعاء في المرحلة الـ٢٩ للمسابقة.

وتقدم إنتر مبكرا عبر نجمه الإنجليزي المخضرم أشلي يونغ في الدقيقة الخامسة، ثم سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وأضاف دانييلو دي أمبروسيو الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 45، ثم سجل روبيرتو غاليارديني والدانماركي كريستيان إيركسن الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 52 و83.

وأنهى أنتونيو كاندريفا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لإنتر في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 64 نقطة في المركز الثالث، بفارق ٤ نقاط على لاتسيو و٨ نقاط عن يوفنتوس المتصدر، قبل ٩ مراحل على نهاية البطولة.