زيدان: المنافسون يستهدفون هازارد وهذه أسباب رحيل حكيمي

قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إن المنافسين يستهدفون النجم البلجيكي إيدين هازارد العائد من إصابة معقدة، وتحدث عن أسباب رحيل المدافع المغربي أشرف حكيمي الذي يستعد لتوقيع عقد انضمامه إلى إنتر ميلان.

وتحدث زيدان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل مباراة ريال مدريد أمام ضيفه خيتافي غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووجه المدرب الفرنسي طلبا للمنافسين بعدم استهداف هازارد، وقال "نعرف مدى براعته، وكذلك يعرفها المنافسون، لكن أتمنى ألا يحاولوا التسبب في ضرر له. المنافسون يلعبون بقوة، لكن يجب أن نتحلى بالهدوء إزاء ذلك. عانى هازارد لأنه كان بعيدا عن الملعب فترة طويلة، ويجب أن نصبر عليه، لكنه سيعود إلى أفضل مستوياته في أقرب وقت".

وخرج هازارد من القائمة المعنية بمواجهة خيتافي، وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن زيدان فضل عدم المجازفة به خلال هذه المرحلة المهمة من الموسم، التي يسعى خلالها النادي الملكي للفوز بأكبر عدد من المباريات لحسم سباق التتويج بلقب الدوري الإسباني، قبل التفرغ لمنافسات دوري أبطال أوروبا خلال الشهر المقبل.

وقال زيدان "الواقع أن أمامنا 18 نقطة للقتال عليها، ولا يمكن قول أي شيء حتى نتوج باللقب حسابيا، عشت هذا الموقف لاعبا من قبل، وأعرف أننا لم نفز بشيء، ولن أنسى أنا أو الفريق ذلك".

من جانب آخر، تطرق مدرب النادي الملكي إلى رحيل المدافع أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان، وقال إن قرار التخلي عنه جاء لأسباب رياضية واقتصادية.

ولم يقدم زيدان مزيدا من التفاصبل، ولكنه كان يشير إلى سعي الريال للاستفادة من قيمة تحويل حكيمي إلى إنتر (نحو 40 مليون يورو) في تحقيق التوازنات المالية للفريق، وتقليل الخسائر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، كما أن الجانب الرياضي يشمل وجود داني كارفاخال لاعبا أساسيا غير قابل للنقاش لزيدان، في حين كان حكيمي يبحث عن فرص أكبر للعب وعدم العودة إلى كرسي الاحتياط بعد تألقه بشكل ملفت مع بوروسيا دورتموند.

ويبحث ريال مدريد -حين يستقبل خيتافي- عن فوزه السادس على التوالي منذ استئناف الدوري عقب التوقف بسبب كورونا، واستغلال تعادل برشلونة 2-2 مع أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء من أجل الابتعاد في الصدارة بفارق 4 نقاط.