شاهد.. أتلتيكو مدريد يفسد فرحة ميسي بالهدف رقم 700

واصل فريق برشلونة السقوط في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تعادل مع ضيفه أتلتيكو مدريد 2-2 في مواجهة شهدت تسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف رقم 700 في تاريخه.

وضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين، استقبل برشلونة أتلتيكو مدريد بملعب كامب نو وهو يتطلع لتحقيق الفوز والتمسك بملاحقة ريال مدريد في صدارة المسابقة.

وتقدم برشلونة بهدف سجله دييغو كوستا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11، وتعادل ساؤول نيغيز لأتلتيكو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، ثم سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وهذا الهدف يحمل رقم 700 في مسيرة النجم الأرجنتيني مع برشلونة ومنتخب بلاده. وميسي البالغ من العمر 33 عاما هو هداف برشلونة عبر العصور برصيد 630 هدفا مع النادي الذي قضى فيه كل مسيرته، في حين سجل 70 هدفا مع الأرجنتين، وهو رقم قياسي أيضا.

ولم تدم فرحة ميسي طويلا، فقد أدرك نيغيز هدف التعادل لأتلتيكو مجددا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء أيضا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف ريال مدريد، الذي يواجه خيتافي يوم الخميس في الجولة ذاتها، وبإمكانه أن يوسّع الفارق إلى أربع نقاط في حال الفوز.

في المقابل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام إشبيلية.

وهذا هو التعادل الثاني على التوالي لبرشلونة حيث سقط في فخ التعادل 2-2 أمام سلتا فيغو في الجولة الماضية، وهو التعادل السابع للفريق هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والخسارة في خمس.

في حين أصبح هذا التعادل هو الأول لأتلتيكو بعد أربعة انتصارات متتالية، وهو التعادل الرابع عشر لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في أربع.