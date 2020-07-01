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بعدما افتتحه الرئيس الصومالي.. فيديو لسقوط قذيفة بملعب مقديشو

الرئيس الصومالي خلال افتتاحه ملعب مقديشو (مواقع التواصل)
الرئيس الصومالي خلال افتتاحه ملعب مقديشو (مواقع التواصل)
1/7/2020

قالت وسائل إعلام محلية صومالية إن قذيفة هاون استهدفت ملعب مقديشو أمس الثلاثاء، عقب ساعات من افتتاحه رسميا بحضور الرئيس الصومالي عبد الله فرماجو.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها صحفيون صوماليون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط القذيفة داخل الملعب، تزامنا مع حوار صحفي مع أحد اللاعبين على الهواء مباشرة.

وحضر حفل افتتاح الملعب -بعد إعادة ترميمه- بعض الوزراء وعدد محدود من الجماهير، وذلك تفاديا للتجمعات الكبيرة بسبب جائحة كورونا.

وكان الملعب والمرافق التابعة له تضررت من الحروب الأهلية المتعاقبة، وظل ثكنة عسكرية لبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، إلى أن قررت الحكومة الحالية -وبمساعدة منظمات دولية، منها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)- الشروع في إعادة ترميمه.

ويأتي افتتاح الملعب ضمن فعاليات احتفال الصومال بعيدها 60 منذ نيل استقلالها في ستينيات القرن الماضي.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

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