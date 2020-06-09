لاعب ميلان يتعرض لاعتداء مسلح

عبر لاعب نادي ميلان الإيطالي صامويل كاستيخو، عن سخطه لتعرضه لاعتداء مسلح حين كان على متن سيارته في مدينة ميلانو.

ونشر اللاعب "قصة" في حسابه بإنستغرام متسائلا "هل كل شيء على ما يرام في ميلانو؟"، وقال إنه تعرض للسرقة من شخصين وجها نحوه أسلحتهما وأجبراه على أن يعطيهما ساعته، قبل أن يلوذا بالفرار.

وقد أبلغ اللاعب الشرطة، وأضاف في ختام رسالته "لقد أخذوا ساعتي فقط. أنا بخير، شكرا للجميع".

ويرتبط اللاعب الإسباني بعقد مع ميلان مستمر حتى 2023، وقد اختار البقاء في مدينة ميلانو خلال فترة غلق البلاد حتى لا يعرض أي شخص من عائلته للخطر.

وقال في مقابلة سابقة مع شبكة "سكاي إيطاليا" إن "الموقف هنا لم يكن سهلا، كان هناك العديد من المصابين، وقررت البقاء في ميلانو".

وتُستأنف كرة القدم في إيطاليا من جديد بداية من يوم الجمعة المقبل بنصف نهائي الكأس، قبل عودة مباريات الدوري بداية من 17 من الشهر الحالي.