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رونالدو بالمركز 70 وميسي خارج قائمة 20.. أغلى اللاعبين بالعالم

عصر رونالدو وميسي بالمستطيل الأخضر انتهى أو يكاد (رويترز-أرشيف)
عصر رونالدو وميسي بالمستطيل الأخضر انتهى أو يكاد (رويترز-أرشيف)
9/6/2020

يبدو أن عصر النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي انتهى أو يكاد خاصة إذا نظرنا إلى قيمة اللاعبين السوقية، إذ احتلا مركزين متأخرين جدا في قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم، بحسب مرصد كرة القدم (سي أي إس) المتخصص في الإحصاءات الرياضية.

رونالدو (35 عاما) الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، حل في المركز 70  بقيمة سوقية تصل إلى 63 مليون يورو وهو أكبر اللاعبين سنا في قائمة 100.

أما غريمه التقليدي ميسي، الذي يحمل الرقم القياسي بالفوز بست كرات ذهبية ويحتفل الشهر المقبل بعيد ميلاده 33، فقد جاء في المركز 20 بقيمة سوقية تجاوزت مئة مليون يورو بقليل.

ورغم التداعيات الاقتصادية والمالية لتفشي وباء كورونا، فلا يزال الفرنسي كليان مبابي (21 عاما) نجم باريس سان جيرمان يتصدر القائمة بنحو 259 مليون يورو، كما أن هناك 22 لاعبا بالدوريات الخمسة الكبرى قدرت قيمتهم السوقية بأكثر من مئة مليون.

وبحسب القائمة، فإن الكندي ألفونسو ديفيز (19 عاما) والذي حل بالمركز 9 فهو أغلى اللاعبين الصاعدين (133.5 مليون يورو). وأغلى الحراس البرازيلي إديرسون (مان سيتي، 87 مليونا) وأغلى قلب دفاع هو الهولندي ماتياس دي ليخت (105 ملايين) والإنجليزي ألكسندر ترانت-أرنولد (ليفربول) أغلى ظهير(171 مليونا) والهولندي فرانكي دي يونغ (برشلونة) أغلى لاعب خط وسط مدافع (102 مليون) والبرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) أغلى لاعب خط وسط مهاجم (105 ملايين) ومبابي أغلى مهاجم (259 مليونا).

وفيما يلي المراكز العشرين الأولى:

  1. الفرنسي مبابي (21 عاما، باريس سان جيرمان): 259.2 مليون يورو
  2. الإنجليزي رحيم سترلينغ (25 عاما، مانشستر سيتي): 194.7 مليون يورو
  3. الإنجليزي جادون سانشو (20 عاما، دورتموند): 179.1 مليون يورو
  4. الإنجليزي ألكسندر ترانت-أرنولد (20 عاما، ليفربول): 171.1 مليون يورو
  5. الإنجليزي ماركوس راشفورد (22 عاما، مانشستر يونايتد): 152.3 مليون يورو
  6. المصري محمد صلاح (27 عاما، ليفربول): 144.9 مليون يورو
  7. السنغالي ساديو ماني (28 عاما، ليفربول):  139.2 مليون يورو
  8. الفرنسي أنطوان غريزمان (29 عاما، برشلونة): 136.4 مليون يورو
  9. الكندي ألفونسو ديفيز (19 عاما، بايرن ميونيخ): 133.5 مليون يورو
  10. الإنجليزي هاري كين (26 عاما، توتنهام): 118.7 مليون يورو
  11. البرازيلي روبرتو فرمينيو (28 عاما، ليفربول): 118.5 مليون يورو
  12. البرتغالي برناردو سيلفا (25 عاما، مانشستر سيتي): 115 مليون يورو
  13. البرازيلي غابرييل جيسوس (23 عاما، مان سيتي): 113.1 مليون يورو
  14. البرتغالي جواو فيلكس (20 عاما، أتلتيكو مدريد): 107.9 ملايين يورو
  15. النرويجي إيرلينغ هالاند (19 عاما، دورتموند): 107.3 ملايين يورو
  16. الألماني سيرج نابري (24 عاما، بايرن ميونيخ): 106.8 ملايين يورو
  17. البرتغالي برونو فيرنانديز (25 عاما، مانشستر يونايتد): 104.9 ملايين يورو
  18. الهولندي ماتياس دي ليخت (20 عاما، يوفنتوس): 103.9 ملايين يورو
  19. الإنجليزي ميسون مونت (21 عاما، تشلسي):  102.5 ملايين يورو
  20. الهولندي فرانكي دي يونغ (23 عاما، برشلونة): 102.1 ملايين يورو

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