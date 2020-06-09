رونالدو بالمركز 70 وميسي خارج قائمة 20.. أغلى اللاعبين بالعالم

يبدو أن عصر النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي انتهى أو يكاد خاصة إذا نظرنا إلى قيمة اللاعبين السوقية، إذ احتلا مركزين متأخرين جدا في قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم، بحسب مرصد كرة القدم (سي أي إس) المتخصص في الإحصاءات الرياضية.

رونالدو (35 عاما) الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، حل في المركز 70 بقيمة سوقية تصل إلى 63 مليون يورو وهو أكبر اللاعبين سنا في قائمة 100.

أما غريمه التقليدي ميسي، الذي يحمل الرقم القياسي بالفوز بست كرات ذهبية ويحتفل الشهر المقبل بعيد ميلاده 33، فقد جاء في المركز 20 بقيمة سوقية تجاوزت مئة مليون يورو بقليل.

ورغم التداعيات الاقتصادية والمالية لتفشي وباء كورونا، فلا يزال الفرنسي كليان مبابي (21 عاما) نجم باريس سان جيرمان يتصدر القائمة بنحو 259 مليون يورو، كما أن هناك 22 لاعبا بالدوريات الخمسة الكبرى قدرت قيمتهم السوقية بأكثر من مئة مليون.

وبحسب القائمة، فإن الكندي ألفونسو ديفيز (19 عاما) والذي حل بالمركز 9 فهو أغلى اللاعبين الصاعدين (133.5 مليون يورو). وأغلى الحراس البرازيلي إديرسون (مان سيتي، 87 مليونا) وأغلى قلب دفاع هو الهولندي ماتياس دي ليخت (105 ملايين) والإنجليزي ألكسندر ترانت-أرنولد (ليفربول) أغلى ظهير(171 مليونا) والهولندي فرانكي دي يونغ (برشلونة) أغلى لاعب خط وسط مدافع (102 مليون) والبرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) أغلى لاعب خط وسط مهاجم (105 ملايين) ومبابي أغلى مهاجم (259 مليونا).

وفيما يلي المراكز العشرين الأولى: