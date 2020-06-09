جائزة "الحذاء الذهبي".. وجوه جديدة تتصدر السباق

بعد عودة الدوري الألماني قبل أسابيع، أيام قليلة تفصلنا عن استئناف الدوريات الإسبانية والإنجليزية والإيطالية، معلنة بث الروح مجددا في الملاعب وانطلاق الإثارة للمنافسة على الألقاب الجماعية والجوائز الفردية.

وفي مقدمة الجوائز الفردية -التي لم تلغ رغم توقف المنافسات الكروية لأشهر بسبب تفشي وباء كورونا- جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف الدوريات الأوروبية، ووحدهم مهاجمو الدوري الفرنسي -بينهم كليان مبابي ووسام بن يدر اللذان سجل كل منهما 19 هدفا- باتوا خارج السباق بعد إلغاء الدوري الفرنسي.

ومن بين العشرة الأوائل ثلاثة مهاجمين عادوا بالفعل إلى المستطيل الأخضر وهز الشباك في البوندسليغا، فيما يتأهب الباقون لاستكمال الموسم أملا بإضافة الجائزة إلى تاريخهم.

ويتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ السباق بثلاثين هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن الإيطالي تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، فيما يتأخر النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس (لديه ثلاث جوائز)، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة (فاز بالجائزة ست مرات) بفارق كبير عن المتصدر.

يذكر أن أهداف التي يسجلها لاعبو الدوريات الخمسة الكبرى تحسب نقطتين، أما في باقي الدوريات فتحسب نقطة ونصف النقطة لكل هدف.