بسبب كورونا.. الكالتشيو يغير مواعيد الميركاتو الصيفي والشتوي

أعطى جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي الضوء الأخضر لعودة أندية دوري الدرجة لكرة القدم إلى المران الكامل بدءا من غد الاثنين، ضمن إجراءات تخفيف القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين رسميا عن موعد فترة الانتقالات الصيفية للاعبين (ميركاتو)، إذ ستستمر خلال الفترة من 1 سبتمبر/أيلول وحتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وكان من المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات الصيفية في 1 يوليو/تموز وتستمر حتى 2 سبتمبر/أيلول المقبلين، لكن تعذر ذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
كما كشف اتحاد الكرة الإيطالي عن موعد فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق من 4 يناير/كانون الثاني وحتى 31 من الشهر ذاته.