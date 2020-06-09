البث الحي
كرة قدم

بسبب كورونا.. الكالتشيو يغير مواعيد الميركاتو الصيفي والشتوي

أزمة تفشي فيروس كورونا فرضت التغييرات على الدوري الإيطالي (رويترز)
أزمة تفشي فيروس كورونا فرضت التغييرات على الدوري الإيطالي (رويترز)رويترز
9/6/2020

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين رسميا عن موعد فترة الانتقالات الصيفية للاعبين (ميركاتو)، إذ ستستمر خلال الفترة من 1 سبتمبر/أيلول وحتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وكان من المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات الصيفية في 1 يوليو/تموز وتستمر حتى 2 سبتمبر/أيلول المقبلين، لكن تعذر ذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما كشف اتحاد الكرة الإيطالي عن موعد فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق من 4 يناير/كانون الثاني وحتى 31 من الشهر ذاته.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قواعد الحجر الصحي تهدد مستقبل الدوري الإيطالي

بات جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم جاهزا وتأكد موعد استئناف المنافسات. لكن الاتحاد المحلي لا يزال يشعر بالقلق بشأن إمكانية عدم استكمال الموسم بسبب قواعد الحجر الصحي.

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة