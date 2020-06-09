بسبب كورونا.. الكالتشيو يغير مواعيد الميركاتو الصيفي والشتوي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين رسميا عن موعد فترة الانتقالات الصيفية للاعبين (ميركاتو)، إذ ستستمر خلال الفترة من 1 سبتمبر/أيلول وحتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وكان من المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات الصيفية في 1 يوليو/تموز وتستمر حتى 2 سبتمبر/أيلول المقبلين، لكن تعذر ذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما كشف اتحاد الكرة الإيطالي عن موعد فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق من 4 يناير/كانون الثاني وحتى 31 من الشهر ذاته.