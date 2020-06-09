إحدى الصفقات الخاسرة.. صور للصربي يوفيتش تثير غضب الملكي

أثار الصربي لوكا يوفيتش (22 عاما) مهاجم ريال مدريد غضب ناديه مجددا من خلال مغامرات جديدة، حيث انتهك اللاعب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وذكرت صحيفة "إس" الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن اللاعب -الذي يتعافى من إصابة في قدمه- شارك في حفل شواء واحتفل مع أصدقائه، دون الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي المقررة.

وكان اللاعب نشر في البداية صورة له يظهر فيها عاري الصدر إلى جوار أحد الأصدقاء ويضع يده على كتفه، كما ظهر في خلفية الصورة عدد آخر من الأصدقاء، وحذف اللاعب الصورة بعد ذلك من إنستغرام، لكن الصحيفة نشرت الصورة.

He spends more time off the pitch than on it but Jovic knows how to grill that Kobe beef 🤤 pic.twitter.com/svdyRilRIt — M•A•J (@Ultra_Suristic) June 7, 2020

وفي إسبانيا، يتم السماح الآن بتجمع قد يصل إلى عشرة أشخاص، مما يعني أن الحفل نفسه لم يكن مخالفا للقوانين والقواعد.

لكن المشكلة كانت في سلوك يوفيتش نفسه الذي عانى مؤخرا من الإصابة، وانتقد الريال نشر اللاعب هذه الصور في ظل عدم التزامه بالتباعد الاجتماعي مع أصدقائه، إضافة إلى أنه -كما يتضح من الصورة- وضع قدمه في جهاز تقويمي مخالف لتوصيات الأطباء.

وكان يوفيتش نال انتقادات سابقا بسبب رحلة إلى صربيا انتهك خلالها قواعد الحجر الصحي، وهدد في حال تكرارها بأنه سيعتقل ويسجن، لكن اللاعب اعتذر وتعهد بعدم فعل هذا مرة أخرى.

والأهم من هذه المشاكل أن يوفيتش لا يقدم شيئا في الملعب يمسح به "أخطاءه"، فأداء اللاعب -الذي ضمه الريال الصيف الماضي- متواضع ولم يقدم المتوقع منه، وكانت كل مشاركاته بقميص الميرينغي مخيبة للأمال.

يذكر أن الريال دفع 60 مليون يورو لآينتراخت فرانكفورت لضم لاعب سجل هدفين في 770 دقيقة لعب، فيما كانت حصيلته الموسم الماضي مع الفريق الألماني 26 هدفا في 44 مباراة.