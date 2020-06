إحدى الصفقات الخاسرة.. صور للصربي يوفيتش تثير غضب الملكي

أثار الصربي لوكا يوفيتش (22 عاما) مهاجم ريال مدريد غضب ناديه مجددا من خلال مغامرات جديدة، حيث انتهك اللاعب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وذكرت صحيفة "إس" الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن اللاعب -الذي يتعافى من إصابة في قدمه- شارك في حفل شواء واحتفل مع أصدقائه، دون الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي المقررة.

وكان اللاعب نشر في البداية صورة له يظهر فيها عاري الصدر إلى جوار أحد الأصدقاء ويضع يده على كتفه، كما ظهر في خلفية الصورة عدد آخر من الأصدقاء، وحذف اللاعب الصورة بعد ذلك من إنستغرام، لكن الصحيفة نشرت الصورة.

He spends more time off the pitch than on it but Jovic knows how to grill that Kobe beef 🤤 pic.twitter.com/svdyRilRIt

— M•A•J (@Ultra_Suristic) June 7, 2020