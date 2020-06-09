أولها الألماني فيرنر.. تشلسي يضحي بفريق كامل لتمويل صفقاته الجديدة

يستعد فريق تشلسي لموسم انتقالات ضخم هذا الصيف، سيضحي فيه بفريق كامل من لاعبيه لتمويل الصفقات الجديدة التي ستبدأ بالتعاقد مع مهاجم لايبزيغ والمنتخب الألماني تيمو فيرنر.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن صفقة فيرنر وحدها ستكلف خزينة تشلسي نحو 70 مليون دولار لتوقيعه عقدا لمدة خمس سنوات، على أن يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره ربع مليون دولار.

وكان مدرب البلوز فرانك لامبارد قد دعم خطوطه الأمامية بالمهاجم المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام في الميركاتو الشتوي، في صفقة بلغت قيمتها 48 مليون دولار.

في الصوره كمية رعب لا انصح اصحاب القلوب الضعيفه بالمشاهدة ٫ من يستطيع هزينة تشلسي الموسم القادم ؟؟. pic.twitter.com/g88bi847f9 — مشإري . (@M10Cfc) June 6, 2020

وقالت الصحيفة إن تشلسي قد يضم أيضا الظهير الأيسر لفريق ليستر سيتي بن تشيلويل الذي يسعى مانشستر سيتي إلى ضمه أيضا، مما سيجعل الصفقة مكلفة على الفريق الذي سينجح في الحصول على توقيعه.

وأضافت أن تشلسي في سبيل تمويل صفقاته الجديدة قرر السماح للجناح البرازيلي ويليان (32 عاما) بالرحيل مجانا، بعد أن رفض النادي تمديد عقده لمدة عام آخر.

كما سيتخلى تشلسي عن لاعبه الإسباني بيدرو رودريغيز الذي تلقى العديد من العروض أبرزها الانضمام إلى روما، وجورجينيو الذي قد يلتحق بمدربه السابق ماوريسيو ساري في يوفنتوس.

وقالت "صن" إن لامبارد سيبيع الظهير الأيسر ماركوس ألونسو إلى إنتر ميلان مقابل نحو 32 مليون دولار، كما لديه استعداد للتخلي عن حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاغا، ولاعبه كورت زوما الذي أبدى توتنهام اهتماما بضمه في صفقة قد تصل إلى 32 مليون دولار أيضا.

وأضافت الصحيفة أن تشلسي سيبيع خمسة لاعبين آخرين وهم لاعبه المعار لأتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، وتيموي باكايوكو، ودافيدي زاباكوستا المعار إلى فريق روما الإيطالي، وميتشي باتشواي وروس باركلي.