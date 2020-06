10 إجراءات صحية صارمة ستطبق بالدوري الإسباني.. تعرف عليها

سيكون الدوري الإسباني لكرة القدم الذي يعاود نشاطه الخميس المقبل بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تحت المجهر في ظل الإجراءات الصحية الصارمة التي سيتم تطبيقها لحماية اللاعبين في مواجهة الوباء.

وضع الكمامات، وارتداء القفازات، وخوض المباريات وراء أبواب موصدة في وجه المشجعين، وتنظيم رحلات طيران خاصة للأندية والإقامة في فنادق حصرية، وتنقل أفراد الفريق ذاته في أكثر من حافلة، كلها مشاهد غير مألوفة ستصبح معتادة اعتبارا من يوم الخميس وعلى مدى الأسابيع التالية لاستكمال ما تبقى من موسم 2019-2020.

ومن المقرر أن يختتم الموسم الذي تتبقى منه 11 مرحلة، يوم 19 يوليو/تموز المقبل، على أن يخوض كل فريق ما معدله مباراتان أسبوعيا.

وسيسير الدوري الإسباني على المسار الذي خطته البوندسليغا الألمانية التي أصبحت يوم 16 مايو/أيار الماضي أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها بعد تعليقها منذ مارس/آذار الماضي بسبب تفشي كورونا.

وكما هي الحال بالنسبة إلى ألمانيا، فإن نجاح عودة الدوري في إسبانيا يرتبط بشكل أساسي بالبروتوكول الصحي المعتمد.

6️⃣ DAYS to go!

🚀⚽ Are we ready for more @lukamodric10 rockets like this?

✅ We are.#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/obv4RWFlL0

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 8, 2020