مثلث أحلام زيدان.. الريال يستعيد قوته الهجومية رغم استمرار الإصابات

في خضم استعدادات ريال مدريد لمواجهة إيبار بالدوري الإسباني لكرة القدم، تنتاب مدرب الملكي زين الدين زيدان سعادة كبيرة باكتمال قوته الضاربة، على أمل حسم لقب الليغا من منافسه برشلونة.

حيث كانت فترة توقف الليغا منذ منتصف مارس/آذار الماضي بسبب وباء كورونا فرصة لاكتمال شفاء نجومه المصابين، وعلى رأسهم إيدين هازارد وماركو أسينسيو، اللذان كان زيدان يحلم بأن يكونا مع هداف الفريق كريم بنزيمة مثلثه الهجومي المثالي.

🔝🎥 أفضل اللقطات من تدريبات الأسبوع الرابع!

🏋️‍♂️⚽ كثير من العمل البدني وكثير من المباريات عل أرض ملعب دي ستيفانو في ختام الأسبوع!

🔥 7 أيام للعودة الى @LaLigaArab….#RMCity | #هلا_مدريد pic.twitter.com/ukG1K3i2tD — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 7, 2020

وحرم زيدان من تحقق حلمه بسبب الغياب الطويل لأسينسيو منذ إصابته بتمزق في أربطة الركبة أمام أرسنال في كأس الأبطال بالولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم، والإصابات المتوالية لهازارد أيضا؛ مما أثر على القوة الضاربة للفريق، وتسبب في تراجعه إلى المركز الثاني بالليغا بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة.

ومع ذلك، ما زالت الإصابات تلاحق الفريق، حيث أعلن ريال مدريد اليوم الاثنين أن مدافعه الدولي ناتشو فرنانديز أصيب في عضلات الفخذ.

Nacho medical report#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 8, 2020

ولم يكشف النادي عن المدة المتوقعة لغياب اللاعب، التي حددتها بعض وسائل الإعلام بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ولكن غياب ناتشو ليس بتأثير افتقاد هازارد وأسينسيو، حيث أشركه زيدان مرات قليلة هذا الموسم، ولعب تسع مباريات فقط من أصل 27 في الليغا، بينها أربع مباريات أساسيا، وسجل هدفين.

وبات ناتشو ثاني لاعب في صفوف الملكي يتعرض للإصابة منذ استئناف التدريبات في 8 مايو/أيار الماضي، بعد المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش، الذي يعاني من كسر في كعب قدمه اليمنى.