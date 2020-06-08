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مثلث أحلام زيدان.. الريال يستعيد قوته الهجومية رغم استمرار الإصابات

هازارد وبنزيمة مع أسينسيو مثلث هجوم الريال المثالي
هازارد وبنزيمة مع أسينسيو مثلث هجوم الريال المثالي
8/6/2020

في خضم استعدادات ريال مدريد لمواجهة إيبار بالدوري الإسباني لكرة القدم، تنتاب مدرب الملكي زين الدين زيدان سعادة كبيرة باكتمال قوته الضاربة، على أمل حسم لقب الليغا من منافسه برشلونة.

حيث كانت فترة توقف الليغا منذ منتصف مارس/آذار الماضي بسبب وباء كورونا فرصة لاكتمال شفاء نجومه المصابين، وعلى رأسهم إيدين هازارد وماركو أسينسيو، اللذان كان زيدان يحلم بأن يكونا مع هداف الفريق كريم بنزيمة مثلثه الهجومي المثالي.

وحرم زيدان من تحقق حلمه بسبب الغياب الطويل لأسينسيو منذ إصابته بتمزق في أربطة الركبة أمام أرسنال في كأس الأبطال بالولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم، والإصابات المتوالية لهازارد أيضا؛ مما أثر على القوة الضاربة للفريق، وتسبب في تراجعه إلى المركز الثاني بالليغا بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة.

ومع ذلك، ما زالت الإصابات تلاحق الفريق، حيث أعلن ريال مدريد اليوم الاثنين أن مدافعه الدولي ناتشو فرنانديز أصيب في عضلات الفخذ.

ولم يكشف النادي عن المدة المتوقعة لغياب اللاعب، التي حددتها بعض وسائل الإعلام بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ولكن غياب ناتشو ليس بتأثير افتقاد هازارد وأسينسيو، حيث أشركه زيدان مرات قليلة هذا الموسم، ولعب تسع مباريات فقط من أصل 27 في الليغا، بينها أربع مباريات أساسيا، وسجل هدفين.

وبات ناتشو ثاني لاعب في صفوف الملكي يتعرض للإصابة منذ استئناف التدريبات في 8 مايو/أيار الماضي، بعد المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش، الذي يعاني من كسر في كعب قدمه اليمنى.

المصدر : وكالات

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