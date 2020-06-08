بالفيديو.. سيتين يزف أنباء سارة عن نجوم برشلونة قبل استئناف الليغا

أعلن كيكي سيتين مدرب برشلونة أنه يحمل أنباء سارة لجمهور فريقه الذي يضع اللمسات الأخيرة قبل ضربة بداية استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم الأسبوع الجاري.

والتحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين بالتمارين الجماعية لبرشلونة، غداة تأكيد سيتين أن قائد التشكيلة الكتالونية سيكون جاهزا لخوض المباراة الأولى بعد العودة.

وتدرب أفضل لاعب في العالم بمفرده السبت على ملعب كامب نو بعد تغيبه عن حصتين متتاليتين بسبب تقلص عضلي طفيف في الفخذ اليمنى كما أعلن ناديه الجمعة.

😍 على قدم وساق 💪 pic.twitter.com/bAaMtJ5DZS — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) June 7, 2020

لكن بطل الموسمين الماضيين أكد اليوم أن الدولي الأرجنتيني التحق ببقية الفريق في أسبوع عودة منافسات الدوري.

وكان ميسي قد قام بتدريب خاص الجمعة من أجل تفادي المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي الذي يستعيد نشاطه الخميس خلف أبواب موصدة، بعد توقف المنافسات منذ مارس/آذار بسبب فيروس كوفيد-19.

⚠️ @LaLigaArab تعلن توقيت مباراتي #برشلونة في الجولتين 30 و31 👇 ⚽ #SevillaBarça الجمعة 19 يونيو/حزيران في تمام العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي ⏰ ⚽ #BarçaAthletic الثلاثاء 23 يونيو/حزيران في تمام العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي ⏰ pic.twitter.com/HvQZQK5J4G — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) June 7, 2020

وعندما سُئل المدرب السبت عبر قناة "موفيستار" التلفزيونية عما إذا كان ميسي جاهزا لخوض المباراة الأولى بعد العودة السبت في ضيافة ريال مايوركا ضمن المرحلة 28، قال "ميسي ليس الوحيد الذي لم يتمرن وليس الوحيد الذي شعر بانزعاج. هذا الأمر حصل مع الجميع أو بالتحديد منذ العودة (إلى التمارين)".

وكشف سيتين "إنه تقلص طفيف وسيطرنا عليه، هو في وضع جيد جدا ولن يواجه أي مشكلة".

ومن المؤكد أن التوقف الطويل سيؤثر على لياقة اللاعبين ويعرضهم للإصابات التي لاحقت ميسي منذ بداية الموسم، إذ غاب ابن 32 عاما لستة أسابيع بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول بسبب إصابة في ربلة الساق، ثم لمدة أسبوع أواخر سبتمبر/أيلول بسبب مشكلة في فخذه اليسرى.

⚠ انتباه من فضلكم ⚠ ✅ اربطوا أحزمتكم… إنهم قادمون 💪 pic.twitter.com/x508mmJkzl — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) May 26, 2020

غير أن الإصابة لم تحل دون تألق النجم الأرجنتيني الذي سجل 24 هدفا في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات، مساهما في تصدر فريقه لترتيب الدوري بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، وبلوغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حيث تعادل النادي الكتالوني مع نابولي الإيطالي 1-1 خارج ملعبه ذهابا، قبل أن تُعَلَقَ المسابقة بسبب كورونا.

⚠️ @LuisSuarez9 يتلقى الضوء الأخضر من أطباء النادي للعودة إلى المنافسات 💪 pic.twitter.com/UcRJtjWWl5 — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) June 6, 2020

كما طمأن سيتين جمهور برشلونة على وضع المهاجم الأورغوياني لويس سواريز الذي حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى التمارين بعد تعافيه من العملية الجراحية التي خضع لها في يناير/كانون الثاني في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى.

وقال سيتين "إنه أفضل مما كنا نتوقع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى أصبح جاهزا بعد التوقف لفترة طويلة وإذا كان جاهزا للمشاركة منذ البداية؟".

وأظهرت صور التدريبات -التي نشرها برشلونة الاثنين- مشاركة سواريز أيضا في التمارين الجماعية، إضافة إلى البرتغالي نيلسون سيميدو.

الفريق يتدرب في الكامب نو. #ميسي وسيميدو يجريان تمارين فردية على أرض الملعب.pic.twitter.com/oyvYV121Pe — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) June 6, 2020

ويعاود الدوري الإسباني نشاطه الخميس بعد توقف قرابة ثلاثة أشهر، بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس.

وتبقى هناك 11 مرحلة على نهاية الموسم، ومن المتوقع أن تلعب المباريات كل يوم من تاريخ العودة وحتى الختام نهاية أسبوع 18-19 يوليو/تموز.