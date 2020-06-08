الدوري البرتغالي.. مصنع وممر أفضل لاعبي العالم

يستحق الدوري البرتغالي لكرة القدم لقب "مصنع وممر النجوم"، إذ إن عشرات النجوم الذين لمعوا في سماء الساحرة المستديرة في السنوات الأخيرة كانوا إما نتاج أكاديميات الفرق البرتغالية أو أن كشافي هذه الفرق اكتشفوا مواهبهم وجلبوهم إلى أوروبا لينتقلوا بعدها إلى كبار فرق القارة العجوز.

وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين، يأتي النجم كريستيانو رونالدو الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم والذي ظفر بعشرات الجوائز الفردية والجماعية، فرونالدو تخرج في أكاديمية سبورتينغ التي قدمت لاعبين آخرين منهم:

البرتغالي لويس ناني

البرتغالي برونو فيرنانديز

الحارس البرتغالي روي باتريسيو

البرتغالي جواو موتينيو

أما من بنفيكا فتخرج ومر أيضا نجوم من العيار الثقيل:

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا

البرتغالي جواو فيلكس

الحارس السلوفيني يان أوبلاك

السويدي فيكتور ليندلوف

المدافع البرازيلي ديفد لويز

ومن بورتو غريم بنفيكا، ظهر نجوم مميزون: