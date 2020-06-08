الدوري البرتغالي.. مصنع وممر أفضل لاعبي العالم

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم من التوصل إلى اتفاق مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، لضم لاعب وسط الفريق برونو فيرنانديز في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون يورو).
يستحق الدوري البرتغالي لكرة القدم لقب "مصنع وممر النجوم"، إذ إن عشرات النجوم الذين لمعوا في سماء الساحرة المستديرة في السنوات الأخيرة كانوا إما نتاج أكاديميات الفرق البرتغالية أو أن كشافي هذه الفرق اكتشفوا مواهبهم وجلبوهم إلى أوروبا لينتقلوا بعدها إلى كبار فرق القارة العجوز.
وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين، يأتي النجم كريستيانو رونالدو الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم والذي ظفر بعشرات الجوائز الفردية والجماعية، فرونالدو تخرج في أكاديمية سبورتينغ التي قدمت لاعبين آخرين منهم:
أما من بنفيكا فتخرج ومر أيضا نجوم من العيار الثقيل:
ومن بورتو غريم بنفيكا، ظهر نجوم مميزون: