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أفضل الهدافين في عمر الـ21 عاما بتاريخ كرة القدم

الظاهرة رونالدو يتصدر القائمة بـ167 هدفا (رويترز-أرشيف)
الظاهرة رونالدو يتصدر القائمة بـ167 هدفا (رويترز-أرشيف)رويترز
8/6/2020

سيطرة برازيلية على المركزين الأول والثاني في قائمة الهدافين في عمر الـ21 بتاريخ كرة القدم، واللافت أن النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في مراكز متأخرة بالقائمة.

ويحتل الظاهرة البرازيلي رونالدو المركز الأول بـ167هدفا سجلها للأندية والمنتخب في عمر الـ21، يليه مواطنه نيمار بـ140 هدفا.

وتضم القائمة نخبة من أفضل النجوم الحاليين والسابقين في عالم المستديرة الساحرة:

  1. البرازيلي رونالدو: 167 هدفا
  2. البرازيلي نيمار: 140 هدفا
  3. الفرنسي كليان مبابي: 116 هدفا
  4. الأرجنتيني سيرجيو أغويرو: 84 هدفا
  5. الإنجليزي مايكل أوين: 76 هدفا
  6. الإنجليزي واين روني: 66 هدفا
  7. الفرنسي كريم بنزيمة: 62 هدفا
  8. الأرجنتيني ميسي: 51 هدفا
  9. البرتغالي رونالدو: 36 هدفا
  10. الفرنسي تيري هنري: 31 هدفا
المصدر : مواقع إلكترونية

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