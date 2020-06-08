أفضل الهدافين في عمر الـ21 عاما بتاريخ كرة القدم

سيطرة برازيلية على المركزين الأول والثاني في قائمة الهدافين في عمر الـ21 بتاريخ كرة القدم، واللافت أن النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في مراكز متأخرة بالقائمة.

ويحتل الظاهرة البرازيلي رونالدو المركز الأول بـ167هدفا سجلها للأندية والمنتخب في عمر الـ21، يليه مواطنه نيمار بـ140 هدفا.

وتضم القائمة نخبة من أفضل النجوم الحاليين والسابقين في عالم المستديرة الساحرة: