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ملاعب مكيفة لاستكمال مباريات الدوري القطري

ملعب المدينة التعليمية يدشن رسميا بمناسبة عودة مباريات الدوري
ملعب المدينة التعليمية يدشن رسميا بمناسبة عودة مباريات الدوريرويترز
7/6/2020

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر جدول مباريات الجولات 18 و19 و20 لبطولة الدوري للموسم الحالي، وذلك بعد قرار استئناف المسابقة، والنشاط الرياضي في البلاد، في إطار تخفيف قيود الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت في بيان رسمي أن أوقات وملاعب مباريات الجولتين الأخيرتين 21 و22 سوف يتم تحديدهما في وقت لاحق بناء على نتائج الفرق المتنافسة في المراكز المختلفة بجدول الترتيب، في إطار الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الفرق.

وستقام كل المباريات المتبقية من الموسم الحالي على الملاعب التي تتوفر على تقنية التبريد، وهي ملاعب المدينة التعليمية والجنوب وجاسم بن حمد.

وستستأنف المنافسات يوم الجمعة 24 يوليو/تموز المقبل بمباراة ستجمع ناديي قطر والريان، وستكون بمثابة التدشين الرسمي لثالث ملاعب كأس العالم "مونديال قطر 2022" والذي يقع في منطقة المدينة التعليمية.

وأصبح ملعب المدينة التعليمية ثالث ملاعب المونديال اليت انتهت بها الأشغال، بعد ملعبي خليفة الدولي والجنوب.

المصدر : وكالات

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