ملاعب مكيفة لاستكمال مباريات الدوري القطري

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر جدول مباريات الجولات 18 و19 و20 لبطولة الدوري للموسم الحالي، وذلك بعد قرار استئناف المسابقة، والنشاط الرياضي في البلاد، في إطار تخفيف قيود الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت في بيان رسمي أن أوقات وملاعب مباريات الجولتين الأخيرتين 21 و22 سوف يتم تحديدهما في وقت لاحق بناء على نتائج الفرق المتنافسة في المراكز المختلفة بجدول الترتيب، في إطار الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الفرق.

وستقام كل المباريات المتبقية من الموسم الحالي على الملاعب التي تتوفر على تقنية التبريد، وهي ملاعب المدينة التعليمية والجنوب وجاسم بن حمد.

جدول مباريات الأسبوع ١٨ من #دوري_نجوم_QNB ⚽️🙌🏼 📺 لا تفوت المتعة و تابع المباريات من المنزل على قنوات الناقل الرسمي للمسابقة @alkasschannel pic.twitter.com/ArneROavQu — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) June 7, 2020

وستستأنف المنافسات يوم الجمعة 24 يوليو/تموز المقبل بمباراة ستجمع ناديي قطر والريان، وستكون بمثابة التدشين الرسمي لثالث ملاعب كأس العالم "مونديال قطر 2022" والذي يقع في منطقة المدينة التعليمية.

وأصبح ملعب المدينة التعليمية ثالث ملاعب المونديال اليت انتهت بها الأشغال، بعد ملعبي خليفة الدولي والجنوب.