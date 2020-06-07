كل الأندية تخسر أموالا.. كلوب يشرح سبب عدم ضم الألماني فيرنر

ألمح المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب، أمس السبت، أن ناديه قد لا يتمكن من تقديم عرض مالي كبير للتعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ.

وذكرت تقارير إعلامية مطلع هذا الأسبوع، أن فيرنر وافق على الانتقال لتشلسي، لكن المدير الرياضي للايبزيغ أوليفر مينتسلاف، أكد لشبكة "سكاي ألمانيا"، أنه لا يوجد أي ناد قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد الدولي الألماني حتى الآن.

وارتبط اسم ليفربول بشدة، بمحاولة التعاقد مع فيرنر غير أن كلوب ذكر أنه من غير المرجح إبرام صفقات بمبالغ كبيرة في الظروف الحالية.

وقال "في هذه اللحظة، كل الأندية تخسر أموالا. دون جمهور، يجب أن نرد التذاكر الموسمية، وعلى الأرجح لن نبيع العام المقبل. على الأقل دون أول عشر أو 15 مباراة لن تمتلئ مقصورات الشخصيات المهمة ولن تباع التذاكر.. وهذا سيؤثر على الشركاء الآخرين وستبدو الأمور مختلفة قليلا".

وأكد أنه ليس منطقيا مطالبة اللاعبين بأشياء مثل التنازل عن أجزاء من الرواتب، في الوقت الذي نقرر فيه شراء لاعب بقيمة تتراوح بين خمسين إلى ستين مليون جنيه إسترليني "63 إلى 76 مليون دولار"!