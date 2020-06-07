قمتان وديربي منتظرة بعد عودة مباريات البريميرليغ

ينتظر عشاق كرة القدم من أقصى العالم إلى أقصاه انطلاق صفارة أولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد عودته في 17 الشهر الجاري.

وبما أن لقب البريميرليغ حسم عمليا لصالح ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني قبل تسع جولات فقط من نهاية الموسم، تتوجه الأنظار نحو مباريات الفرق التي تخوض صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتلك التي تريد تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وبعد استئناف المباريات التي توقفت في مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، فإن محبي البريميرليغ على موعد مع قمتين الأولى بين مانشستر سيتي وأرسنال والأخرى تجمع توتنهام بضيفه مانشستر يونايتد، إضافة إلى ديربي "ميرسيسايد" بين "الريدز" وإيفرتون.

وتاليا مواجهات الأسبوع الأول بعد استئناف البريميرليغ:

الأربعاء 17 الشهر الجاري:

أستون فيلا – شيفيلد يونايتد (مباراة مؤجلة من جولة سابقة)

مانشستر سيتي – أرسنال (مباراة مؤجلة من جولة سابقة)

الجمعة 19 الشهر الجاري (الجولة الـ30):

نوريتش – ساوثهامبتون

توتنهام – مانشستر يونايتد

السبت 20 الشهر الجاري:

واتفورد – ليستر

برايتون – أرسنال

ويستهام – وولفرهامبتون

بورنموث – كريستال بالاس

الأحد 21 الشهر الجاري:

نيوكاسل – شيفيلد يونايتد

أستون فيلا – تشلسي

إيفرتون – ليفربول