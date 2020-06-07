غرامة وإيقاف طويل المدى للاعبين خرقوا القواعد الصحية في الصين

فرض الاتحاد الصيني لكرة القدم عقوبة الإيقاف لنصف عام على ستة لاعبين من المنتخب الصيني للشباب (تحت 19 عاما) لانتهاكهم القيود المفروضة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمكافحة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد لوسائل الإعلام الصينية الرسمية اليوم الأحد أن اللاعبين غادروا معسكر الفريق في شنغهاي دون الحصول على إذن. وأضاف "كان خرقا خطيرا للقواعد المطبقة داخل الفريق في مواجهة وباء كورونا، وترك أثرا سلبيا على الفريق".

وأكد أن اللاعبين لن يسمح لهم بالمشاركة مع أنديتهم وعلى مستوى المنتخبات حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبينما يلعب أحد هؤلاء اللاعبين الستة في اليابان، تلقى الخمسة الآخرون عقوبة أخرى من أنديتهم بتعليق رواتبهم خلال فترة الإيقاف. كما فرضت غرامة مالية على اثنين منهم بقيمة 200 ألف يوان (25 ألف يورو) لأحدهما و300 ألف للثاني.