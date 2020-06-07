حبس متهمين في قضية تلاعب بالمباريات في الجزائر

أمر القضاء الجزائري الأحد بحبس مدير عام نادي وفاق سطيف فهد حلفاية، ووكيل اللاعبين نسيم سعداوي، بعد أن كشف تسريب صوتي تلاعبا بنتائج بعض المباريات.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن حلفاية يواجه اتهامات "بأنه طلب من وكيل لاعبين ترتيب نتائج مباريات لصالح فريقه، من أجل التتويج بلقب الدوري على حساب أندية أخرى".

كما أمر القاضي بحبس نسيم سعداوي وكيل اللاعبين مؤقتا، بعد اتهامه "بالمساس بحرية الأشخاص والتشهير وتسجيل مكالمات بدون إذن السلطات".

وتفجرت القضية بعد تسريب صوتي مزعوم كشف عن محاولة للتلاعب في نتائج مباريات لصالح وفاق سطيف، مما دفع وزارة الشباب والرياضة الجزائرية إلى رفع دعوى قضائية. علما بأن الاتحاد الجزائري للعبة يجري تحقيقا منفصلا.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن القاضي وضع رئيس جمعية عين مليلة شداد بن صيد شاهدا في قضية التسجيل الصوتي المسرب، فيما أمر بوضع رئيس مجلس إدارة اتحاد بسكرة عبد الله بن عيسى تحت الرقابة القضائية.

وكان شباب بلوزداد يتصدر دوري الدرجة الأولى الجزائري برصيد 40 نقطة، قبل توقف المسابقة في مارس/آذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، متقدما بثلاث نقاط على وفاق سطيف ومولودية الجزائر.