ميسي يتمسك بشرط وحيد قبل تجديد عقده مع برشلونة

تستعد إدارة نادي برشلونة لمفاوضات تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في وقت لاحق من هذا الشهر. ويأتي ذلك قبل عام من نهاية العقد الحالي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو حاول في وقت سابق بدء مفاوضات بشأن تمديد عقد ميسي إلى ما بعد العام 2021، لكن تم تأجيلها لأسباب مختلفة.

وتوقعت الصحيفة أن يبدأ الطرفان محادثات تمهيدية خلال الأسبوع المقبل، على أن يؤجل الجزء الأكبر من المفاوضات إلى الموسم المقبل.

وسيكون بارتوميو شخصيا على رأس وفد برشلونة في المحادثات إلى جانب الرئيس التنفيذي أوسكار غراو، بينما يمثل ميسي والده ووكيل أعماله خورخي.

ووفقا للصحيفة، فإن ميسي يتمسك بالاحتفاظ بالبند الذي يوجد في عقده الحالي والذي يسمح له بإلغاء عقده نهاية كل موسم.

ويسعى النجم الأرجنتيني الذي سيحتفل خلال هذا العام بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، إلى أن يضمن التواجد مع برشلونة طالما كان قادرا وفي صحة جيدة.