فوز جديد لبايرن ميونيخ وليفاندوفسكي يتفوق على الجميع

واصل بايرن ميونيخ مسيرته المثالية في الدوري الألماني، وضم باير ليفركوزن إلى قائمة ضحاياه بفوز سهل 4-2 اليوم، في المرحلة الثلاثيين من المسابقة.

افتتح باير ليفركوزن التسجيل عن طريق لوكاس نيكولاس ألاريو في الدقيقة التاسعة، ثم رد بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف سجلها كينغسلي كومان وليون غوريتسكا وسيرج غنابري في الدقائق 27 و42 و45.

وفي الشوط الثاني، أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لبايرن ميونيخ في الدقيقة 66 ليعزز موقعه في صدارة هدافي البوندسليغا، ويصبح أول لاعب يسجل ثلاثين هدفا هذا الموسم في الدوريات الكبرى.

واختتم البديل فلوريان ريتشارد فيرتز أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 89.

واقترب بايرن ميونيخ من إحراز لقبه الثامن على التوالي، والثلاثين في تاريخه، ورفع بايرن رصيده إلى سبعين نقطة في الصدارة، بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، الفائز على هيرتا برلين بهدف وحيد، في حين تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 56 نقطة في المركز الخامس.

وثأر بايرن ميونيخ بذلك لهزيمتيه في مباراتيه الماضيتين أمام ليفركوزن، حيث خسر أمامه 1-3 في جولة الإياب بالبوندسليغا في الموسم الماضي ثم خسر أمامه 1-2 في جولة الذهاب هذا الموسم على ملعب "أليانز أرينا".

وفي مباريات أخرى، فرض بادربورن التعادل على لايبزيغ 1-1، وعاد هوفنهايم بالتعادل من دسلدورف 2-2، كما حقق ماينس فوزا مهما على إينتراخت فراكنفورت 2-صفر.