عنصرية ومطالبة باستخدام العنف.. فريق أميركي ينهي عقد لاعب بسبب مواقف زوجته

وضع فريق أميركي حدا لعلاقته بأحد اللاعبين، بسبب تعليق عنصري من زوجته بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد منذ مقتل المواطن الأميركي ذي الأصل الأفريقي جورج فلويد.

‬وقرر نادي لوس أنجلوس غالاكسي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين، إنهاء التعاقد مع لاعب الوسط الصربي ألكسندر كاتاي، بعد أن نشرت زوجته "سلسلة من التعليقات العنصرية الداعية للعنف الاجتماعي".

وذكرت وسائل إعلام أن تيا كاتاي وصفت المتظاهرين تحت شعار "حياة السود مهمة" عبر تطبيق إنستغرام بأنهم "ماشية مثيرة للاشمئزاز"، ودعت لاستخدام العنف ضدهم، قبل أن تحذف هذه المنشورات.

واندلعت احتجاجات في مختلف المدن الأميركية ضد وحشية وعنصرية الشرطة، عقب وفاة جورج فلويد بعدما ضغط ضابط شرطة بركبته على رقبته الشهر الماضي.

ونشر لوس أنجلوس بيانا قصيرا أعلن فيه التوصل "لاتفاق بالتراضي" مع كاتاي لإنهاء الارتباط بينهما، بعد "إدانة قوية" لما نشرته زوجته.

A statement from the LA Galaxy on Tea Katai. pic.twitter.com/tfGDMUomIo

— LA Galaxy (@LAGalaxy) June 4, 2020