شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة

قاد حارس المرمى ماينر ألفاريز فريقه يوفينتود إسكازوسينا للتأهل إلى نهائي كأس كوستاريكا لكرة القدم بتسجيله هدفا في مرمى منافسه ديسامبارادوس في نصف النهائي.

وسجل ألفاريز هدف التعادل 1-1 لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليقود فريقه إلى ركلات الترجيح التي تألق فيها أيضا بتصديه لركلتين، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

Last night in Costa Rica, goalkeeper Minor Alvarez scored an 85th-minute free kick equaliser in a play-off game 🧢

(🎥 @tdmas_cr)pic.twitter.com/9TTxtkox8X

— B/R Football (@brfootball) June 4, 2020