شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة

قاد حارس المرمى ماينر ألفاريز فريقه يوفينتود إسكازوسينا للتأهل إلى نهائي كأس كوستاريكا لكرة القدم بتسجيله هدفا في مرمى منافسه ديسامبارادوس في نصف النهائي.

وسجل ألفاريز هدف التعادل 1-1 لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليقود فريقه إلى ركلات الترجيح التي تألق فيها أيضا بتصديه لركلتين، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

Last night in Costa Rica, goalkeeper Minor Alvarez scored an 85th-minute free kick equaliser in a play-off game 🧢 (🎥 @tdmas_cr)pic.twitter.com/9TTxtkox8X — B/R Football (@brfootball) June 4, 2020

وجاء هدف ألفاريز من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء تصدى لها وسددها بقوة لتسكن الشباك، وسط فرحة هستيرية لفريقه وجماهيره.

¡4 goles en la fase final del portero Minor Álvarez! ✅Juventud Escazuceña jugará ante Sporting FC o ADG la final de Clausura por el ascenso. pic.twitter.com/rAjO5xrGbF — Jose Alberto (@JAlbMontenegro) June 3, 2020

ويعد ألفاريز أحد الحراس المميزين بالتسجيل من الركلات الحرة ومن هدافي فريقه، حيث سجل أهدافا كثيرة خلال مسيرته، منها أربعة أهداف في الموسم الجاري فقط.

ويعد حراس أميركا اللاتينية الأبرز في هز الشباك من الركلات الحرة المباشرة، خاصة الثنائي الباراغواياني خوسيه تشيلافيرت والبرازيلي روجيرو سيني، وسجل تشيلافيرت وحده 62 هدفا خلال مسيرته، كما كان أول حارس يسجل ثلاثية بمباراة واحدة.