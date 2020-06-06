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شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة

ألفاريز يحتفل بهدفه الرائع
ألفاريز يحتفل بهدفه الرائعمواقع التواصل الإجتماعي
6/6/2020

قاد حارس المرمى ماينر ألفاريز فريقه يوفينتود إسكازوسينا للتأهل إلى نهائي كأس كوستاريكا لكرة القدم بتسجيله هدفا في مرمى منافسه ديسامبارادوس في نصف النهائي.

وسجل ألفاريز هدف التعادل 1-1 لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليقود فريقه إلى ركلات الترجيح التي تألق فيها أيضا بتصديه لركلتين، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وجاء هدف ألفاريز من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء تصدى لها وسددها بقوة لتسكن الشباك، وسط فرحة هستيرية لفريقه وجماهيره.

ويعد ألفاريز أحد الحراس المميزين بالتسجيل من الركلات الحرة ومن هدافي فريقه، حيث سجل أهدافا كثيرة خلال مسيرته، منها أربعة أهداف في الموسم الجاري فقط.

ويعد حراس أميركا اللاتينية الأبرز في هز الشباك من الركلات الحرة المباشرة، خاصة الثنائي الباراغواياني خوسيه تشيلافيرت والبرازيلي روجيرو سيني، وسجل تشيلافيرت وحده 62 هدفا خلال مسيرته، كما كان أول حارس يسجل ثلاثية بمباراة واحدة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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