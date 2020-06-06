قصة صعود رونالدو من طفل يأكل بقايا الطعام في المطاعم إلى أول ملياردير بكرة القدم

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس الإيطالي رسميا أول لاعب كرة قدم تتخطى ثروته المليار دولار.

وذكرت مجلة فوربس الأميركية أن رونالدو (35 عاما) جمع معظم ثروته (650 مليون دولار) من الرواتب والمكافآت التي حصل عليها من الفرق التي مثلها وهي بالترتيب: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني الذي انتقل منه إلى فريقه الحالي يوفنتوس عام 2018.

وقالت المجلة إن رونالدو وصل إلى المليار دولار من نشاطه التجاري في الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعد أبرز نجوم الرياضة من حيث الشعبية وجمع الأموال منها، حيث أصبح أول شخص لديه 200 مليون متابع على إنستغرام، ومجموع متابعيه على حساباته الرسمية بمواقع التواصل يصل إلى 427 مليون متابع.

#كريستيانو_رونالدو نجم #يوفنتوس يصبح أول ملياردير في تاريخ كرة القدم وفقا لتقرير مجلة فوربس الأمريكية حيث أكدت ان إجمالي ثروة اللاعب البرتغالي من الرواتب فقط بلغت حد المليار دولار pic.twitter.com/FJxyMb95AB — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 5, 2020

كما يحصل النجم البرتغالي على أكثر من 20 مليون دولار سنويا من شركة نايكي للملابس والأدوات الرياضية بعد توقيعها عقدا معه مدى الحياة في 2016، ليكون اللاعب الثالث الذي يحظى بهذا التعاقد الكبير بعد أسطورتي كرة السلة مايكل جوردان وليبرون جيمس.

وأصبح رونالدو رابع رياضي يدخل نادي المليار، حيث سبقه الأميركي تايغر وودز بطل الغولف الذي كان أول أعضاء النادي عام 2009، وبطل العالم السابق في الملاكمة فلويد مايويذر، وأسطورة كرة السلة مايكل جوردان.

الاسطوره كريستيانو في تصريح سابق : "مازلت أتذكر معلمي الذي أخبرني أن كرة القدم لن تقدم لي خبزا "

– الان تقدر ثروة #الاسطورة_كريستيانو_رونالدو بأكثر من مليار دولار 💰 كأغنى رياضي في العالم 😰 pic.twitter.com/0JxqGWa8vn — مـ♥̨̥̬̩حـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩د آلورشفآإنى ❤ FORZA CR7🤞 (@WERSHEFANYCR7) June 5, 2020

وعاش رونالدو حياة صعبة في طفولته، حيث روى مرات عدة أنه كان لا يملك ثمن "فطيرة برغر"، مما جعله يأكل بقايا طعام زبائن مطعم ماكدونالدز الشهير في العاصمة البرتغالية لشبونة، لكنه كافح حتى تألق وبدأ انطلاقته مع النجومية والثروة عندما انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2003.