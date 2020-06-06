رغم العجز المالي للفريق.. برشلونة يرفض التخلي عن فاتي مقابل 100 مليون يورو

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة رفض عرضا بقيمة 100 مليون يورو من أجل التخلي عن اكتشاف الموسم وجوهرة الفريق أنسو فاتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو فاجأ الحاضرين في اجتماع لإدارة الفريق أول أمس الخميس بالكشف عن وصول عرض من أجل التعاقد مع فاتي مقابل مئة مليون يورو، دون الكشف عن هوية الفريق الذي قدم العرض.

وتفحص بارتوميو وجوه الحاضرين في الاجتماع الذي نظم عبر الفيديو، قبل أن يؤكد رفضه العرض، وأن اللاعب غير قابل للبيع مهما كانت العروض.

وشارك فاتي (17 عاما) في 24 مباراة، وسجل خمسة أهداف في كل المسابقات خلال هذا الموسم، وقدم أداء لافتا، مستغلا فرصة معاناة الفريق على المستوى الهجومي لتقديم نفسه كإحدى أهم المواهب التي يراهن عليها برشلونة مستقبلا.

ودرس الاجتماع الوضع المالي للفريق، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن النادي بحاجة إلى مداخيل إضافية بقيمة 46 مليون يورو من أجل تحقيق التوازن المالي.

ووفقا لتقارير الصحافة الإسبانية، سيلجأ برشلونة إلى التخلي عن خدمات عدد من اللاعبين من أجل تغطية هذا العجز، وتمويل صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وسيكون الفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي فيليب كوتينيو أبرز الأسماء التي تراهن إدارة برشلونة عليها لتحقيق مداخيل إضافية، وتغطية نفقات التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينز وميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس.