بلماضي يوضح حقيقة ضم شميد ونجل زيدان للمنتخب الجزائري

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجمال بلماضي مدرب المنتخب الأول اليوم السبت بشكل قاطع إجراء أي اتصال مع جوناثان شميد لاعب فريق فرايبورغ الألماني، ولوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد الإسباني المعار إلى ريسينغ سانتاندر.

وكان شميد قد قال لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية إنه تحدث مع بلماضي، معبرا عن استعداده للعب مع منتخب الجزائر في حال حصوله على الجنسية الجزائرية على اعتبار أن والد أمه جزائري، رغم اعترافه بصعوبة ذلك.

ورد بلماضي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري قائلا "لربما تم الاتصال به من طرف أشخاص منتحلين اسمي، بالنسبة لي لم يسبق لي أن تحدثت مع هذا اللاعب لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولن أغير طريقة عملي اليوم فيما يخص معالجة ملف أي لاعب مهم للمنتخب الوطني".

جمال بلماضي : "لم أتحدث مع جوناثان شميد، لربما تم الاتصال به من طرف أشخاص منتحلين اسمي". pic.twitter.com/gtVbBsTiAt — TeamDz (@TeamDzAr) June 6, 2020

وأضاف "لذلك أنا أفند هذه الأخبار الرائجة، وأغتنم الفرصة من أجل أن أقول نفس الأمر بخصوص التواصل مع الحارس لوكا زيدان رغم أني لم أشأ الرد في وقتها، ولن أرد مستقبلا على هذا الكذب والافتراء ما دامت المعلومة لم تأت على لسان المعني بالأمر".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن رغبة لوكا زيدان نجل النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني والمنحدر من أصول جزائرية في اللعب للمنتخب الجزائري.