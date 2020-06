بالفيديو.. رونالدو ينبهر بهدف يضاهي مقصيته الشهيرة بمرمى يوفنتوس

كافأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبا مغمورا في إيطاليا سجل هدفا يشبه الهدف الذي سجله الدون بقميص ريال مدريد في شباك فريقه الحالي يوفنتوس.

وانبهر النجم البرتغالي عندما شاهد مقطع فيديو للهدف الذي سجله اللاعب فرانشيسكو ساليرنو (19 عاما) -قبل إيقاف المسابقات بسبب كورونا- لفريقه المغمور جوفيرنوليسي من ضربة خلفية مزدوجة تشبه إلى حد كبير المقصية التي سجل منها رونالدو هدفه الأجمل في مسيرته بمرمى يوفنتوس عام 2018 بدوري أبطال أوروبا.

فما كان من رونالدو إلا أن أرسل هدية إلى ساليرنو في منزله بمدينة نابولي، وهي عبارة عن قميصه بفريق يوفنتوس موقعا منه، وكتب عليه "إلى فرانشيسكو.. هدف عظيم".

Francesco Salerno, a striker for a small local team Governolese, scored a goal in the Lombard championship of Excellence, very similar to Ronaldo's overhead against Juve.

A few days later, a package arrived: inside a signed shirt from Ronaldo: "For Francesco, great goal" [GdS] pic.twitter.com/NBHQtr7tJ1

— HALFTIMEGH (@halftimegh) June 5, 2020