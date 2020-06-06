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بالفيديو.. رونالدو ينبهر بهدف يضاهي مقصيته الشهيرة بمرمى يوفنتوس

المقصية التي سجل منها رونالدو بمرمى فريقه الحالي يوفنتوس (غيتي)
المقصية التي سجل منها رونالدو بمرمى فريقه الحالي يوفنتوس (غيتي)
6/6/2020

كافأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبا مغمورا في إيطاليا سجل هدفا يشبه الهدف الذي سجله الدون بقميص ريال مدريد في شباك فريقه الحالي يوفنتوس.

وانبهر النجم البرتغالي عندما شاهد مقطع فيديو للهدف الذي سجله اللاعب فرانشيسكو ساليرنو (19 عاما) -قبل إيقاف المسابقات بسبب كورونا- لفريقه المغمور جوفيرنوليسي من ضربة خلفية مزدوجة تشبه إلى حد كبير المقصية التي سجل منها رونالدو هدفه الأجمل في مسيرته بمرمى يوفنتوس عام 2018 بدوري أبطال أوروبا.

فما كان من رونالدو إلا أن أرسل هدية إلى ساليرنو في منزله بمدينة نابولي، وهي عبارة عن قميصه بفريق يوفنتوس موقعا منه، وكتب عليه "إلى فرانشيسكو.. هدف عظيم".

المصدر : مواقع إلكترونية

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