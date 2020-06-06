أسطورة الكرة الأفغانية.. اختاره المدرب في حفل زفاف ولعب بالمنتخب وعمره 15 عاما

لعب القدر دورا بارزا في أن يصبح صهيب إسلام أميري أبرز نجوم كرة القدم الأفغانية عندما شاهده مدرب فريق محلي يداعب الكرة في حفل زفاف ابن عمه.

وسلط موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على أميري الذي يلعب بفريق جوكولام كيرالا الهندي حاليا، وقال إن ابن عمه كان يلعب في صفوف نادي شوا المحلي، ودعا مدربه لحفل الزفاف، وشاهدهما المدرب يداعبان الكرة فضمه إلى فريق النادي، وفي أول مباراة رسمية له أعجب بعض المسؤولين عن المنتخب الأفغاني الأول بموهبته وضموه إلى المنتخب وعمره نحو 15 عاما فقط.

وانطلقت مسيرة أميري مع منتخب أفغانستان عام 2005 في بطولة اتحاد جنوب آسيا، حيث ظهر لأول مرة على الصعيد الدولي ضد جزر المالديف عن عمر لا يتجاوز 15 عاما و9 أشهر و18 يوما فقط، وهو رقم قياسي وطني لا يزال في حوزته.

وبعد ثماني سنوات ظهر أميري مع المنتخب الأفغاني في نسخة 2013 من بطولة اتحاد جنوب آسيا حاملا شارة الكابتن هذه المرة، حيث لعب دورا بارزا في قيادة الفريق إلى لقبه الإقليمي الأول، كما قاد منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وأصبح القائد الأفغاني أسطورة كرة القدم في بلاده، بعد أن وصل إلى رصيد قياسي من المشاركات في المباريات الدولية برصيد 52 مباراة، كما أصبح أول لاعب أفغاني يحترف في الخارج بعدما انضم إلى مومباي الهندي في 2011، ليصبح معشوق الجماهير في بلده.