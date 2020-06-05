قواعد الحجر الصحي تهدد مستقبل الدوري الإيطالي

بات جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم جاهزا وتأكد موعد استئناف المنافسات، لكن الاتحاد المحلي لا يزال يشعر بالقلق بشأن إمكانية عدم استكمال الموسم بسبب قواعد الحجر الصحي.

ففي معظم الدول التي استأنفت منافسات كرة القدم، مثل ألمانيا، تنص القاعدة العامة على أن أي لاعب يصاب بفيروس كورونا المستجد يجب عزله، لكن يمكن لزملائه الاستمرار في التدريب واللعب بشرط سلبية عيناتهم.

لكن في إيطاليا أقرت الحكومة بعزل الفريق بالكامل لمدة 14 يوما في حال ثبوت إصابة أحد اللاعبين بعد استئناف المباريات في 20 يونيو/حزيران الحالي.

وقال رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا "هذا يثير قلق حركة كرة القدم بالكامل" وأوضح أنه طالب وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا بإعادة النظر في هذه القاعدة إذا استمر انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة في البلاد.

وتابع غرافينا مشيرا للدوري الألماني "توجد قواعد واضحة تسمح باستمرار النشاط بعزل اللاعب أو عضو الجهاز الفني (فقط)".

ويتضمن جدول الدوري خوض مباراتين في الأسبوع من 20 يونيو/حزيران الحالي إلى الثاني من أغسطس/آب المقبل حيث يكتمل الموسم، لكنه قد يدخل في حالة من الفوضى إذا عزل الفريق لمدة 14 يوما، ويزداد الأمر صعوبة في حال عزل أكثر من فريق، مما يعني استحالة استكمال الموسم حينها.

وطرح غرافينا عدة حلول بديلة بينها إقامة مباريات فاصلة أو إعلان إنهاء الموسم وفقا لعدد النقاط الحالية لكل فريق، لكن هذه الحلول لم تحظ بقبول جيد.