غوارديولا يختار أستاذه مساعدا له في مانشستر سيتي

حدد المدرب الإسباني بيب غوارديولا هوية المدرب الذي سيساعده في الإدارة الفنية لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو المنصب الشاغر منذ رحيل مايكل أرتيتا لتدريب أرسنال.

واختار غوارديولا مواطنه خوانما ليلو مساعدا له، الذي تعلم معه أساسيات التدريب. وأعلن ليلو (54 عاما) إنهاء تعاقده مع تشنغداو هوانغهاي الصيني بسبب حاجته لوجوده بالقرب من والدته، إلا أن تقارير صحفية أكدت أن هذه الخطوة تسبق تعاقد ليلو مع مانشستر سيتي.

ويحتفظ المدرب ومعلمه بعلاقة مميزة منذ لقائهما الأول بالمكسيك عام 2006، حين تدرب غوارديولا على يد ليلو في نادي سينالوا، وحصل على تكوين مميز من المدرب المعروف بقوته في الجانب النظري، واستفاد من هذه الفترة في تنمية قدراته بعدد من الجوانب من بينها التحضير البدني والتغذية الصحية وفن الإدارة.

غوارديولا (برشلونة) وليلو (ألميريا) بعد مواجهة انتهت باكتساح التلميذ أستاذه بثمانية نظيفة (رويترز)

وكان ليلو أصغر مدرب يقود فريقا في الدوري الإسباني بتدريبه سالامنكا عام 1995 وهو لم يتجاوز 29 عاما، ورغم قدراته النظرية الكبيرة فإنه لم ينجح في ترك بصمة خلال مشواره التدريبي الذي قاده إلى عدة دول من بينها المكسيك وكولومبيا.

ومن بين المفارقات أن ليلو أقيل من تدريب ألميريا عام 2010 بعد تلقي هزيمة مذلة صفر-8 من برشلونة التي كان يقودها غوارديولا.

وقال ليلو في تصريحات سابقة إنه يعتبر غوارديولا مثل ابنه، ولم يخف هذا الأخير إعجابه بأستاذه ووصفه في وقت سابق بأنه أفضل مدرب عمل معه إلى جانب الهولندي يوهان كرويف.

ومن المتوقع أن يصل "أستاذ غوارديولا" إنجلترا الأيام المقبلة من أجل استكمال تفاصيل تعاقده مع مانشستر سيتي، وخلافة أرتيتا الذي رحل إلى تدريب أرسنال في ديسمبر/كانون الأول الماضي.