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خرق إغلاق كورونا.. لاعب ريال مدريد يواجه السجن

Sergio Diaz of Real Madrid during the UEFA Youth Champions League football match Real Madrid CF v Legia Warszawa in Madrid on October 18, 2016. (Photo by Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images)
5/6/2020

يواجه سيرجيو دياز مهاجم ريال مدريد السجن بعدما خرق قواعد الإغلاق التي فرضتها سلطات بلده باراغواي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

اللاعب المعار إلى فريق سيرو بورتينوري في بلاده، وُجد في تجمع كبير أقامه سيبستيان فيريرا زميله في المنتخب الوطني بمنزله.

وبعد عدة شكاوى من جيران فيريرا، داهمت الشرطة منزل فيريرا –حسب وسائل الإعلام المحلية- لتضبط عددا كبيرا من الرياضيين، وبينهم لاعبو كرة قدم وكرة طائرة.

يذكر أن الملكي ضم المهاجم (22 عاما) عام 2014 إلى أكاديميته من سيرو بورتينيو، ثم خرج ثلاث مرات إعارة، كان آخرها كان عام 2019 لفريق بداياته.

المصدر : مواقع إلكترونية

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