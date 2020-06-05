خرق إغلاق كورونا.. لاعب ريال مدريد يواجه السجن

يواجه سيرجيو دياز مهاجم ريال مدريد السجن بعدما خرق قواعد الإغلاق التي فرضتها سلطات بلده باراغواي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

اللاعب المعار إلى فريق سيرو بورتينوري في بلاده، وُجد في تجمع كبير أقامه سيبستيان فيريرا زميله في المنتخب الوطني بمنزله.

وبعد عدة شكاوى من جيران فيريرا، داهمت الشرطة منزل فيريرا –حسب وسائل الإعلام المحلية- لتضبط عددا كبيرا من الرياضيين، وبينهم لاعبو كرة قدم وكرة طائرة.

يذكر أن الملكي ضم المهاجم (22 عاما) عام 2014 إلى أكاديميته من سيرو بورتينيو، ثم خرج ثلاث مرات إعارة، كان آخرها كان عام 2019 لفريق بداياته.