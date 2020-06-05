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جماهير افتراضية في مدرجات الملاعب الإسبانية

Borussia Moenchengladbach v 1. FC Union Berlin – Bundesliga
5/6/2020

مع قرار لعب المباريات المتبقية من الدوري الإسباني لكرة القدم خلف أبواب مغلقة، يبحث المسؤولون عن خيارات وحلول لجعل الموسم جذابا أكثر.

وأحد هذه الحلول يتمثل في استخدام تقنية ثلاثية الأبعاد وملء المدرجات بجماهير افتراضية بالصوت والصورة.

ويستخدم النظام الافتراضي نفسه المعتمد في "لعبة فيفا 20″، ويمكن مشاهدة تفاعل الجماهير الافتراضية مع أحداث المباراة الحقيقية، وكل هذا سترافقه صيحات الجماهير وأصواتهم الحقيقية والمسجلة من مباريات سابقة، مما يزيد متعة المشاهدة.

وسيسمح للناس بالاختيار بين مشاهدة المباراة كما هي، أي من دون جماهير في المدرجات، أو اختيار الجماهير والأصوات الافتراضية.

وبدأت الفرق –بعد الموافقة على المقترح الأربعاء الماضي- تجهيز الملاعب بالتقنيات المطلوبة، على أمل تحسين تجربة المشاهدة لجماهير تنتظر المباريات منذ أكثر من شهرين.

وقدم أحد الفرق الدانماركية الأسبوع الماضي تجربة غير مسبوقة، إذ وضع شاشات عملاقة في الملعب أظهرت الجماهير وهي تتفاعل مباشرة مع أحداث المباراة عبر برنامج "زوم" للاتصال عبر الإنترنت.

كما تعمل شركة "آبل" على تطوير تجربة مختلفة كليا، عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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