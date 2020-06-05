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بطل موقعة "أنفيلد" بين ليفربول وأتلتيكو مدريد ينكأ جراح بطل أوروبا

يورينتي سجل هدفين بمرمى ليفربول في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا
يورينتي سجل هدفين بمرمى ليفربول في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبارويترز
5/6/2020

كان ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد بطل فريقه في ليلة إخراج ليفربول -حامل اللقب- من دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في إيقاف كرة القدم بأوروبا. وقال إنه قضى وقته خلال الحجر العام يشاهد إعادة للفوز في أنفيلد.

وهز يورينتي الشباك في الشوط الأول للوقت الإضافي في إياب ثُمن نهائي المسابقة القارية الأم، في 11 مارس/آذار، ثم أضاف الهدف الثاني قبل أن يجعل ألفارو موراتا النتيجة 3-2 ليفوز أتلتيكو 4-2 في النتيجة الإجمالية.

وأبلغ يورينتي محطة كادينا سار الإذاعية الإسبانية اليوم الجمعة "استمتعنا بتلك الليلة كثيرا. شاهدتها عدة مرات على مدار الأشهر الماضية".

وأضاف "في منزلي كان لدي الوقت الكافي وفي كل مرة أشاهد فيها المباراة أشعر بالقشعريرة. شاهدت المباراة كلها عدة مرات والوقت الإضافي ثلاث أو أربع مرات".

ولم يقدم يورينتي الكثير مع أتلتيكو منذ انتقاله للفريق قادما من ريال مدريد العام الماضي، وأحرز ثلاثة أهداف قبل ثنائيته في مرمى ليفربول.

وجاء الفوز على ليفربول في آخر مباراة لأتلتيكو قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعادت فرق الدوري الإسباني للتدريبات الفردية في بداية مايو/أيار قبل استئناف التدريبات الجماعية الاثنين الماضي.

ويحل أتلتيكو ضيفا على أتلتيك بيلباو، في أول مباراة للفريق عند استئناف الموسم في 14 الجاري.

المصدر : وكالات

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