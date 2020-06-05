بالفيديو: براتب ربع مليون دولار أسبوعيا.. تشلسي سيتعاقد مع فيرنر

انسحب نادي ليفربول من المنافسة على ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وافق الخميس على اتفاق مبدئي للتعاقد مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ.
وأضاف تقرير للشبكة أن فيرنر يملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 55 مليون يورو (62.45 مليون دولار)، ينتهي في 15 يونيو/حزيران الحالي.
فيرنر يقدم موسم تاريخي له هذا العام سواء في البوندسليغا أو في دوري الأبطال .. هنا بعض أهدافه ولمحاته الرائعه ، استمتعوا 😍 pic.twitter.com/wo1vikpNUP
— Sulaiman (@sulaiman444) May 25, 2020
وتقدم النادي اللندني بعرض للمهاجم البالغ من العمر 24 عاما، يحصل بموجبه على 200 ألف جنيه إسترليني (أكثر من ربع مليون دولار) في الأسبوع.
🏎⚽️ فيرنر هرب💙#تشيلسي pic.twitter.com/9Mb8VpaIDp
— 𝕁𝕒𝕤𝕠𝕞_𝔸𝕀𝕛𝕒𝕞𝕖𝕖𝕀𝕪 (@Jasom_Aljameely) June 4, 2020
ويحتل فيرنر المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 25 هدفا، متأخرا بفارق أربعة أهداف عن روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ.
وقد شارك في 29 مباراة مع المنتخب الألماني سجل خلالها 11 هدفا.
انهاء مهاجم متمرس من تيمو فيرنر ، اختار المكان الصح وتحرك خلف المساحة الي تركها فان دايك ووضعها بدقة !
يا ليت الادارة تعجل وتجيبه ، نحتاج هذي النوعية من المهاجمين بصورة كبيرة جداً pic.twitter.com/mD6gCPJT9l
— SAiF ™ (@SAiF_R10) July 10, 2019