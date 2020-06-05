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بالفيديو: براتب ربع مليون دولار أسبوعيا.. تشلسي سيتعاقد مع فيرنر

فيرنر أحد النجوم الواعدين في المنتخب الألماني
فيرنر أحد النجوم الواعدين في المنتخب الألمانيوكالة الأناضول
4/6/2020

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وافق الخميس على اتفاق مبدئي للتعاقد مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ.

وأضاف تقرير للشبكة أن فيرنر يملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 55 مليون يورو (62.45 مليون دولار)، ينتهي في 15 يونيو/حزيران الحالي.

وتقدم النادي اللندني بعرض للمهاجم البالغ من العمر 24 عاما، يحصل بموجبه على 200 ألف جنيه إسترليني (أكثر من ربع مليون دولار) في الأسبوع.

ويحتل فيرنر المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 25 هدفا، متأخرا بفارق أربعة أهداف عن روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وقد شارك في 29 مباراة مع المنتخب الألماني سجل خلالها 11 هدفا.

المصدر : رويترز

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