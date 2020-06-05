بالفيديو: براتب ربع مليون دولار أسبوعيا.. تشلسي سيتعاقد مع فيرنر

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وافق الخميس على اتفاق مبدئي للتعاقد مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ.

وأضاف تقرير للشبكة أن فيرنر يملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 55 مليون يورو (62.45 مليون دولار)، ينتهي في 15 يونيو/حزيران الحالي.

فيرنر يقدم موسم تاريخي له هذا العام سواء في البوندسليغا أو في دوري الأبطال .. هنا بعض أهدافه ولمحاته الرائعه ، استمتعوا 😍 pic.twitter.com/wo1vikpNUP — Sulaiman (@sulaiman444) May 25, 2020

وتقدم النادي اللندني بعرض للمهاجم البالغ من العمر 24 عاما، يحصل بموجبه على 200 ألف جنيه إسترليني (أكثر من ربع مليون دولار) في الأسبوع.

ويحتل فيرنر المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 25 هدفا، متأخرا بفارق أربعة أهداف عن روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وقد شارك في 29 مباراة مع المنتخب الألماني سجل خلالها 11 هدفا.