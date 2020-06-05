الملكي دفع 80 مليونا وليفركوزن يريد 100.. موهبة ألمانية تغزو الملاعب العالمية

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن باير ليفركوزن الألماني رفض عرضا من ريال مدريد لضم لاعب خط الوسط الألماني الصاعد كاي هافيرتز.

وذكرت "بيلد" الألمانية أن الملكي عرض ثمانين مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الموهوب الذي سيبلغ 21 عاما بعد أيام، مع إعارته لليفركوزن لمدة عام، على أن ينتقل إلى مدريد عام 2021.

وأضافت الصحيفة أن ليفركوزن متمسك بعدم التفريط في اللاعب بمقابل يقل عن مئة مليون يورو، وهو ما يحتاجه النادي للاستثمار في شراء لاعبين آخرين في سوق الانتقالات المقبلة.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي" مؤخرا، قال رودي فولر مدير الكرة في باير ليفركوزن "يمكننا إبقاءه لمدة عام آخر، وربما نفعل ذلك".

وفي الوقت نفسه، أكد فولر أنه رغم تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا، لا يرغب النادي في الاستغناء عن هافيرتز بأقل من المبلغ المطلوب.

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونيخ من بين الأندية التي ترغب في ضم هافيرتز الذي يمتد عقده الحالي مع ليفركوزن حتى 2022.