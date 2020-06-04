50 مليون يورو.. الجزائري بن ناصر يقترب من الانضمام لمحرز في مان سيتي

جذب الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط ميلان الإيطالي، أنظار الفرق بعد تقديمه موسما جيدا مع الفريق اللومباردي.

وبحسب راديو "آر أم سي" الفرنسي، فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تحدث شخصيا مع "محارب الصحراء" وطلب منه الانضمام إلى "السيتيزنز".

ويمتلك بن ناصر -الذي أبدى باريس سان جيرمان أيضا رغبة في ضمه- بندا جزائيا في عقده مع الميلان يقدر بخمسين مليون يورو لكن اللاعب يريد ضمان وجوده بشكل دائم في تشكيلة "المدرب الفيلسوف" الأساسية، قبل الموافقة على الانتقال لمزاملة رياض محرز مواطنه وقائد منتخب بلاده.

وانتقل أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، إلى صفوف "الروسونيري" مطلع الموسم الجاري قادما من إيمبولي بعقد يمتد حتى نهاية يونيو/حزيران 2024.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 23 مباراة بقميص ميلان في مختلف البطولات.