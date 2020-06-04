نتفليكس برشلونة.. مفاجأة سارة لجماهير بطل الدوري الإسباني

أغلب جماهير عملاق كرة القدم الإسبانية برشلونة لا يعيشون في تلك المدينة وربما لم يحضروا أي مباراة للفريق، ولذلك فقد نجح النادي في استحداث وسيلة حديثة لهؤلاء المشجعين.

ويساند نحو 350 مليون مشجع حول العالم فريق برشلونة، وبالتالي فإن منصة البث الرقمي الجديدة التي أطلقها النادي هذا الأسبوع "بارسا تي في" بجانب العضوية المميزة الجديدة للنادي، تستهدف خدمة هؤلاء المشجعين المخلصين للنادي الكاتالوني.

وقال مدير نادي برشلونة ومدير الشؤون الرقمية بالنادي ديداك لي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن "إطلاق منصة برشلونة الرقمية يأتي بسيناريو مختلف تماما عما كنا نتوقعه، نحن في وضع استئنائي بسبب جائحة كورونا".

وأضاف "من الممكن للعديد من متابعينا استخدام منصة يمكنهم من خلالها إيجاد أكثر من ثلاثة آلاف فيديو وألف ساعة من المحتوى الخاص ببرشلونة".

وعمل برشلونة لقرابة عامين على إطلاق المنصة الرقمية الجديدة وبرنامج العضوية المميزة، لكن جائحة كورونا تسببت في تأجيل التدشين لمدة أطول.

وقال ديداك "ندرك أن من بين متابعينا البالغ عددهم 350 مليونا على شبكات التواصل الاجتماعي، 10% فقط منهم ستسنح لهم الفرصة لزيارة المرافق التابعة لنا في برشلونة".

وأضاف "مع أخذ هذا الأمر في الحسبان، أراد النادي إنشاء نموذج جديد للعلاقة مع المشجعين بصرف النظر عن مكان وجودهم، يمكننا من خلاله تقديم منتجات رقمية ومحتوى يلائم ذوقهم".

👋 مرحباً بالعضو الجديد في فريقنا الرقمي: +BarçaTV 📺 💙❤ منصة مبتكرة… منكم وإليكم 🙌 pic.twitter.com/4afF4rypGJ — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) June 3, 2020

ومن شأن هذه المنصة تطوير محطة التلفزيون الرسمية لبرشلونة من خلال محتواها الإخباري على مدار 24 ساعة.

وستظل المحطة التلفزيونية لبرشلونة متاحة على المنصة الرقمية الجديدة، بالإضافة لخدمة مدفوعة مقدما تخص نشاط أكاديمية الناشئين بالنادي، وصولا إلى العرض الذي يقدمه المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، والذي يشمل عددا من التحديات مع أصدقائه.

عبارة "نتفليكس الخاص ببرشلونة" تم استخدامها كثيرا خلال عملية إطلاق المنصة، في إشارة إلى شبكة "نتفليكس" المدفوعة الأجر مقدما والتي تتيح عرض الأعمال السينمائية والتلفزيونية عبر منصة رقمية خاصة.

وهذا الأمر زاد من سعادة لي الذي قال "أعتقد أنها عبارة، بالإضافة لكونها طموحة، تعطي فكرة عن حقيقة مشروع تلفزيون برشلونة".

وأشار إلى أن "نادي برشلونة يمتلك أستديوهات برسا لإنتاج محتوى النادي، حيث يمكنها تغذية هذه المنصة بإنتاجها الخاص".

وأوضح أنه يمكن للمشجعين الوصول إلى المحتوى المحدود للنادي من خلال تسجيل البيانات الشخصية، أو من خلال الدفع للحصول على محتوى غير محدود.

وللحصول على الاشتراك السنوي بإمكان المشجعين الانضمام لبرنامج العضوية المميزة الذي يتيح لهم محتوى غير محدود لأنشطة النادي، إلى جانب الحصول على خصومات على تذاكر المباريات والسلع الخاصة بالنادي.

وهناك اتجاه لتوجيه المشجعين نحو الانضمام لبرنامج العضوية من خلال أقرب ناد إقليمي لمشجعي برشلونة بهدف تعزيز الانتماء رغم البعد عن مقر النادي وملعبه.

وأوضح لي "من بين الدول التي تضم أكبر قاعدة جماهيرية للفريق على وسائل التواصل الاجتماعي، أميركا والهند والمكسيك وإندونيسيا والبرازيل".

ويهدف برشلونة خلال السنوات الخمس المقبلة للحصول على ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه سنويا من المحتوى الرقمي، حيث تبلغ الحصيلة حاليا حوالي 100 مليون يورو (110 ملايين دولار).